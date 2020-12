[포토]오승록 노원구청장, 바른인테리어 따뜻한 겨울나기 후원물품 전달식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 29일 오후 1시10분 구청장실에서 진행된 바른인테리어 따뜻한 겨울나기 후원물품 전달식에 참석했다.

바른인테리어는 공사를 통해 수익을 창출한 경우 수익금 일부를 사회공헌활동 차원으로 해당 자치구에 기부하는 ‘3!6!5 프로젝트’를 진행하고 있다.

바른인테리어는 중계동의 정연서 가족 공사로 인한 수익금의 일부로 비누, 치약, 샴푸 등으로 구성된 생필품 박스 365개(약400만원)를 구매 구에 기부했다.

또 정영서 가족은 1kg쌀 50포를 추가로 기부하면서 따뜻한 온정을 건넸다.

전달식은 오승록 구청장과 바른인테리어 정문영 이사, 정연서 가족 등이 참석한 가운데 후원물품 전달식, 기념촬영 순으로 진행됐다.

기부된 물품은 지역내 저소득 계층에게 배부할 계획이다.

오승록 노원구청장은 “추운 겨울을 보내야하는 분들에게 큰 선물”이라며 “참여와 나눔으로 하나 되는 노원을 위해 노력하겠다”고 말했다.

