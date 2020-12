[아시아경제 문제원 기자] 박삼구 금호그룹 전 회장의 장남인 박세창 아시아나IDT 사장(45)이 내년부터 금호산업 사장 자리를 맡는다.

29일 금호산업에 따르면 박 사장이 내년 1월1일부터 금호산업 사장을 맡는다는 내용의 인사 발령이 이날 공지됐다.

현재 금호산업의 대표이사인 서재환 사장은 계속 총괄 역할을 수행하고, 박 사장은 경영관리본부와 감사팀 부분만 관장할 예정이다.

대한항공의 아시아나항공 인수가 결정됐고 지난 28일 한창수 아시아나항공 사장도 사의를 표명한 만큼 아시아나항공 자회사인 아시아나IDT 대표 박 사장이 자리를 옮기는 것은 당연한 수순으로 받아들여진다.

금호그룹은 핵심 계열사인 아시아나항공의 대한항공 인수가 결정됨에 따라 그룹 경영의 컨트롤타워 역할을 했던 전략경영실을 해체하며 사실상 그룹 정리 작업에 돌입했다.

