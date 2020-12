영산강환경청, 환경오염물질 배출 위반 업체 48곳 적발

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 영산강유역환경청은 광주, 전남, 제주 등 관내 환경오염물질 배출업체 178개소를 대상으로 통합점검을 실시한 결과, 48개 업체에서 총 60건의 위반사항을 적발했다고 29일 밝혔다.

이번 점검은 지난 5월 28일부터 이달 9일까지 총 4 차례에 걸쳐 실시됐다.

특히 올해는 코로나19 장기화 및 집중호우 등 대내외 환경여건이 급변하는 가운데 배출업체 피해에 따른 부담경감, 방역수칙 준수 등을 고려해 과학장비를 활용한 비대면점검 비중 확대 및 환경순찰을 강화해 환경관리 공백을 최소화 했다.

또한 지난 9월 11일부터 이달 9일까지 실시한 3, 4차 통합점검은 미세먼지 등 대기오염물질을 다량 배출 할 것으로 판단되는 업체에 대해 오염도조사를 병행함으로써, 미세먼지 계절관리제 기간에 맞춰 대기오염 피해를 저감시키는데 중점을 뒀다.

주요 위반사항으로는 무허가 대기배출시설 운영 5건, 미신고 대기배출시설 설치·조업 7건, 공기희석 배출, 폐수배출시설 미신고, 폐기물배출 시스템 입력 누락, 비산먼지 발생사업 미신고, 비산먼지 발생 억제조치 미이행 각 1건 및 각종 과태료 부과 대상 위반행위 등 총 60건의 위반사항이 적발됐다.

양산강환경청은 적발된 사항 중 사법조치가 필요한 경우 위반정도 등을 수사해 관할 검찰청에 송치할 예정이며, 과태료 등 행정처분 대상에 대해선 관할 지자체에 통보 및 즉시 조치토록 했다.

류연기 영산강환경청장은 “코로나19 장기화를 틈탄 환경오염위반 행위가 발생되지 않도록 첨단과학장비 등을 활용한 환경감시 및 순찰활동을 강화해 관내 환경관리에 만전을 기하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr