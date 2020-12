김근식 "안철수, 野 서울시장 후보 단일화 위해 몸 던져달라"

"대선 포기하고 서울시장 선회한 부분 높이 평가"

"야권 단일화 위해 안 대표가 기득권 포기해야"

[아시아경제 임주형 기자] 내년 서울시장 보궐선거 출마를 선언한 김근식 경남대 교수가 안철수 국민의당 대표를 향해 "후보 단일화를 위해 조건 없이 몸을 던지는 모습을 보여달라"고 촉구했다.

국민의힘 송파병 당협위원장인 김 교수는 29일 YTN 라디오 '황보선의 출발 새 아침'에 출연해 "안 대표와는 개인적으로 인연을 맺고 있다"면서 "정치에서는 개인적 인연이 정치의 어떤 노선과 같이한다고 생각하진 않는다"며 이같이 말했다.

이어 "안 대표께서 이번에 대선을 포기하고 서울시장으로 선회를 한 부분은 높이 평가한다"면서도 "제가 볼 땐 단일화를 하는 것이 가장 중요하기 때문에, 야권의 단일화를 위해서 안 대표가 조금 더 열린 마음으로 기득권을 포기하는 마음을 가졌으면 하는 마음이 있다"고 했다.

그러면서 "경선 일정이라는 기차가 떠나기 전에 안 대표께서 당에 들어와 처음 출발부터 경선을 같이하는 것이 가장 바람직하다고 본다"고 강조했다. 안 대표가 국민의힘에 입당해 당내 후보들과 경선하는 것이 가장 적절한 단일화 방법이라는 취지로 풀이된다.

김 교수는 "그게 불가능하다면 경선의 중간이든 경선의 최종단계에서 안 대표와 당 밖에서 단일화를 해야 하는데, 우리 당에서도 열린 마음으로 모든 것을 준비하고 있지만 안 대표께서도 훨씬 열린 마음으로 경선 열차에 합류해 주시면 좋을 것 같다"고 했다.

앞서 안 대표는 지난 20일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 내년 서울시장 선거 출마 의사를 밝혔다. 당시 그는 "대한민국 서울의 시민후보, 야권 단일후보로 당당히 나설 것"이라며 "정권의 폭주를 멈추는 견인차 역할을 하겠다"고 강조했다.

이날 안 대표는 '야권 단일화를 위해 국민의힘에 입당할 수 있느냐'는 취재진의 질문에 "정권 교체가 가장 중대한 목표"라며 "열린 마음으로 이길 수 있는 최선의 방법을 강구해 보겠다"고 답했다. 야권 단일 후보를 추대해야 하는 만큼 모든 가능성을 염두하겠다는 취지로 풀이된다.

다만 국민의당 내부에서는 안 대표의 국민의힘 입당에 대해 '좋은 선택이 아니다'라는 취지로 부정적인 반응이 나왔다.

권은희 국민의당 원내대표는 지난 22일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 "현재 상황에서 (안 대표의 국민의힘 입당은) 좋은 선택이 아닌 것 같다"며 "단일화 방법에 대해 의견이 다양하게 분출이 되는 상황이라 논의를 해봐야 할 것"이라고 신중한 입장을 보였다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr