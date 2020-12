울프강 스테이크하우스 코리아, 2020 사랑의 연탄나눔 2,500장 기부

울프강 스테이크하우스 코리아(대표이사 이동훈)가 연말 소외계층의 따뜻한 겨울나기를 위해 지난 12월 28일 서울 노원구 중계동에 위치한 서울 연탄 은행에 연탄 2천 5백장을 기부했다고 29일 밝혔다.

이날 서울연탄은행에 기부한 연탄은 백사마을 및 서울시 독거 어르신과 저소득가구 등 취약 계층에게 전달될 예정이다. 서울의 마지막 달동네로 불리는 백사마을은 노원구 중계동의 104번지 수를 따서 백사마을로 불리게 되었다. 1967년부터 재개발 정책으로 정부의 강제이주정책이 실행되었고, 용산, 청계천 등의 판자촌에 살던 사람들이 이주해 현재까지 약 40년 넘게 약 200가구가 거주하고 있다. 현재는 재개발 계획으로 대다수 주민이 마을을 떠난 상황에서, 코로나19 사태로 도움의 손길마저 끊긴 상황이다.

울프강 스테이크하우스코리아는 연말 사회공헌활동의 일환으로 연탄 나눔 활동을 진행하고 있다. 올해는 코로나19로 인한 사회적 거리두기의 차원에서 연탄 배달 봉사활동은 따로 진행하지 않고 기증식으로 진행했다.

현재 국내에서 연탄을 사용하는 세대는 14만 가구에 달하며, 그 중 10만 가구는 생활이 어려운 고령층, 기초생활수급자, 차상위 가구로 알려져 있다. 2008년 장당 400원이었던 연탄값은 이제 800원까지 올라 저소득층 가구에게는 부담이다.

허기복 밥상공동체복지재단 서울연탄은행 대표는 코로나19 확산으로 그 어느 때보다 연탄후원과 봉사손길이 뚝 끊겨 힘든 시기에 연탄 기부를 진행한 울프강 스테이크하우스 코리아에 감사의 뜻을 전했다.

이동훈 대표이사는 “한달 이상 지속되고 있는 정부와 서울시의 방역강화 조치로 수많은 소상공인과 영세자영업자, 그리고 일거리가 사라진 분들 및 독거 어르신과 저소득가구 등 소외계층분들이 그 어느때보다 ‘고난의 겨울’을 보내고 계신다.”며 “공동체 생활을 하는 사회구성원의 일원으로서 고통받고 계신 분들의 현 상황을 외면할 수 없었다.”고 전했다..

이어 “앞으로도 울프강 스테이크하우스 코리아와 서울연탄은행은 2021년 우리 주변의 소외 계층 등 여러 힘든 시기를 보내고 있는 분들을 위해 여러가지를 함께 하자고 하였고, 울프강 스테이크하우스 코리아는 지속적인 후원과 봉사를 20~30대 핵심 팀원들이 더 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

한편 울프강 스테이크하우스 코리아는 미국 뉴욕 스테이크하우스로 전세계 9개국 28개 지점이 있으며, 2015년에 아시아에서 2번째로 오픈하였다. 또한 어려운 시기를 보내고 있는 이웃들을 위한 기부와 헌혈 등 나눔의 가치를 전파하기 위한 사회공헌활동도 지속적으로 펼치고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr