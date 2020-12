FITㅡ한 영어관리로 새로운 변신 앞둔 ALL NEW 민병철유폰

전화영어 전문 브랜드 민병철유폰이 다가오는 31일(목) 새롭게 개편을 앞두고 있다. 민병철유폰은 전화영어 전문 브랜드로 외국인강사와 1:1전화영어 서비스를 제공하고 있으며 이번 개편을 통해 지난 40년간 영어교육에 집중했던 노하우를 집약했다.

-나에게 FIT-한 영어관리

‘건강, 일정, 인맥은 관리할 수 있는데 영어회화는 1:1로 관리할 수 없을까?’ 민병철유폰은 1:1영어회화 서비스를 넘어 1:1영어관리를 선보인다. 자칫 작심삼일 하기 쉬운 영어회화를 체계적으로 관리해주어 꾸준한 학습 환경을 제공하는 것이다.

가장 주목할 부분은 앱에서 개인화된 홈 화면이다. 수강생의 학습 상황에 따라 수업 안내, 레벨테스트, 영작 첨삭, 피드백 확인 등을 꼼꼼하게 알려주기 때문에 수강생은 안내에 따라 학습을 이어가면 된다. 이 외에도 13가지의 영어관리를 통해 꾸준하게 학습할 수 있는 환경을 제공한다.

-온라인교재의 화려한 변신 ‘스스로학습’

스스로학습은 민병철유폰의 새로운 학습법으로 온라인 교재를 재해석했다. 이는 수강생에게 더 최적화된 학습법을 제공하기 위해 25가지의 스스로학습을 도입한 것이다. 이에 따라 같은 과정이어도 그 날 수업 주제에 맞게 다양하게 조합한 스스로학습으로 학습할 수 있다.

예컨대 대화의 흐름이 중요한 주제는 대화문을 받아쓰는 교재로, 특정 상황 속 표현을 익히는 것이 중요한 주제는 영상으로 학습한다. 따라서 수강생은 더욱 효율적이고, 체계적인 학습과 더불어 매 수업 다른 학습 방법을 통해 즐거운 학습을 이어갈 수 있다.

-나만을 위한 영어트래커 ‘학습리포트’

기존에 제공하던 학습리포트를 대폭 강화했다. 1초도 놓치지 않고 실시간으로 기록해 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기 4대 영역의 학습량을 한 눈에 볼 수 있다.

또한 주간 단위의 학습 누적량도 함께 제공한다. 이는 꾸준히 누적되는 학습량을 보여줌으로써 동기부여를 통해 학습을 지속할 수 있도록 하기 위함이다. 이 외에도 주간 단위로 목표를 설정할 수 있어 매주 목표를 달성하는 즐거움까지 얻을 수 있다.

