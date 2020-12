경기 백만명 늘고 울산 30배 증가…뜨거운 올해 청약시장

올해 신규 아파트 청약 시장은 그야말로 ‘불 장’이었다. 잇따라 발표된 주택 규제에도 전국적으로 청약 광풍이 불었다. 전국에서 410만여명이 청약 접수에 도전하면서 경쟁률 또한 지난해보다 2배가량 높았다.

부동산114자료에 따르면 올해(1~12월23일) 전국 신규 분양 단지에 청약(1~2순위)을 도전한 수는 총 414만192명으로 나타났다. 2019년 청약자 수는 234만4889명으로 1년 사이 179만5303명이 늘었다.

지역 별로 살펴보면 경기도가 154만5652명으로 가장 많았다. 이 외 부산 52만8909명, 서울 52만2001명 등으로 조사됐다.

올해 청약 시장에서 눈에 띈 지역은 ‘경기’지역이다. 경기도는 지난해 비해 올해 청약자 수가 무려 100만 명 이상 늘었다. 2019년 경기도 청약자 수는 총 47만9826명이었다. 올해 청약 자수는 지난해 보다 무려 106만5826명 증가했다.

울산광역시도 눈에 띈다. 1년 전과 비교해 청약자 수가 30배 증가했다. 2019년 울산 신규 분양 시잔에 도전한 수요자는 총 3111명에 불과했다. 하지만 올해는 9만4140명이 도전했다.

반면 청약자 수가 감소한 지역도 존재했다. 대전 16만3844명(25만6053명→9만2209명), 광주 13만1068명(24만7149명→11만6081명) 감소했다. 이들 지역은 일반공급 가구 수도 줄어들었다.

업계에서는 아파트 매매가와 전세가 동반 상승하자 수요자들의 매수 심리가 높아진데다 고분양가 관리지역 및 분양가 상한제 시행으로 신규 분양 단지들의 분양가격이 합리적으로 나오다 보니 신규 분양 단지로 수요자들이 몰린 것으로 보고 있다.

이 같은 분위기에 맞춰 2021년 분양을 앞둔 신규 분양 단지에 관심이 몰리는 추세다. 청약 시장 불장이었던 경기도에서는 GS건설이 1월 ‘평택지제역자이’ 1052가구를 분양한다. 평택시 영신도시개발지구 A3블록에 조성되며 전용 59~113㎡ 평면으로 구성된다. SRT와 1호선 환승역인 평택지제역을 도보로 이용할 수 있고, 이마트와 대형공원(예정)도 인접하다. 경기 가평군에서는 대림산업이 ‘e편한세상 가평 퍼스트원’ 472가구를 선보일 예정이다. 전용면적 59~84㎡ 면적으로 조성된다.

지방에서도 신규 분양 소식이 들린다. 강원도 강릉에서는 GS건설의 ‘강릉자이 파인베뉴’가 이달 말 분양에 나선다. 전용 74~135㎡ 총 918가구로 조성된다. KTX강릉역이 인접하며 7번국도 진입도 용이하다. 현대엔지니어링도 이달 말 대구 달서구에서 ‘힐스테이트 감산 센트럴’을 분양한다. 전용 84~175㎡ 총 393가구 아파트와 전용 84㎡ 119실 오피스텔로 구성된다. 대구도시철도 2호선 죽전역과 용산역을 이용할 수 있다.

업계 전문가는 “새 아파트를 선호하는 수요자들의 욕구가 커지면서 신규 분양 단지를 향한 관심은 내년에도 이어질 것이라 보인다”며 “하지만 1217대책 발표로 규제지역이 추가로 지정 되면서 내년 신규 분양 시장 청약 자 수는 감소세를 보일 수 도 있을 것 같다”고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr