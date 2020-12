내일 상한가 기대되는 시간외급등종목 총정리

빅데이터를 기반으로 투자 정보를 분석하는 라씨로는 시간외거래가 끝나자마자 매일 급등한 상위 종목들을 한눈에 볼 수 있게 정리해 제공한다.

당일 장마감 후, 호재성 기사나 공시가 발표된 기업은 종종 시간외 단일가 거래에서 강세를 보인다. 그리고 그런 흐름이 익일까지 이어지는 경우가 많아 ‘시간외급등주’에 대한 개인 투자자들의 관심이 높다.

◈시간외상승종목으로 내일 뜰 종목 예측 (바로가기▶)

◈시간외상승종목 (12/29 오늘정보 확인하기▶)

AI라씨로가 분석한 시간외급등주는 오후 5시, 6시 10분에 AI라씨로 웹페이지 에서 확인이 가능하다. 또한 구글 플레이스토어에서 뉴스핌라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수도 있다.

◈시간외상승종목 (실시간 알림받기▶)

[오늘 투자자 관심 종목]

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,300 전일대비 400 등락률 -0.51% 거래량 30,176,643 전일가 78,700 2020.12.29 15:30 장마감 관련기사 개인 국내 증시서 2.5조 순매수…코스피·코스닥 상승 마감'기관 1.7조' 순매도에도 코스피 2800선 유지…코스닥 2.5%대 상승어디까지 갈까요? LG전자! 주가상승의 비밀! 속! 시원하게 말씀드립니다. close , 현대바이오 현대바이오 048410 | 코스닥 증권정보 현재가 26,750 전일대비 6,150 등락률 +29.85% 거래량 21,673,388 전일가 20,600 2020.12.29 15:30 장마감 관련기사 【시선집중】 "진짜 쭉쭉 오를걸?!" 전문가 선정 급상승 기대주 'TOP3' 현대바이오, 주가 2만 4450원.. 전일대비 18.69%임상 결과발표!! 단숨에 급등 할 제2의 셀트리온! close , 엔투텍 엔투텍 227950 | 코스닥 증권정보 현재가 4,660 전일대비 250 등락률 +5.67% 거래량 22,117,168 전일가 4,410 2020.12.29 15:30 장마감 관련기사 엔투텍, 검색 상위 랭킹... 주가 -6.28%정부 긴급! 국내치료제! 다음 국책과제 선정! 제2의 대웅제약!엔투텍, 검색 상위 랭킹... 주가 -7.42% close , 바이넥스 바이넥스 053030 | 코스닥 증권정보 현재가 26,700 전일대비 2,700 등락률 +11.25% 거래량 5,793,617 전일가 24,000 2020.12.29 15:30 장마감 관련기사 보여드렸죠? ‘셀트리온’ 단숨에 등극할 관련 株! 또 드립니다 바이넥스, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.97%바이넥스, 검색 상위 랭킹... 주가 0.0% close , 이오플로우 이오플로우 294090 | 코스닥 증권정보 현재가 71,900 전일대비 10,700 등락률 +17.48% 거래량 6,524,414 전일가 61,200 2020.12.29 15:30 장마감 관련기사 "이오플로우, 웨어러블 인슐린주입기 시장 2위권 진입...주가 상향 기대"이오플로우, 주가 5만 9500원.. 전일대비 -7.18%이오플로우, 국내 최초 제2형 당뇨인 대상 웨어러블 인슐린 펌프 임상시험 돌입 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.