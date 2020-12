LH, 신혼부부 특화 평택고덕 A-3블록 신혼희망타운 496세대 공급

29일 공고 이어 다음달 12일 13일 양일간 접수 진행

경기도 평택 고덕 인근에 신혼부부에게 특화된 단지인 신혼희망타운이 들어선다. 한국토지주택공사(LH)가 지난 29일 경기도 평택고덕 A-3블록 신혼희망타운 총 496세대 공고에 이어 다음달 12일부터 13일까지 양일간 접수를 진행하는 것이다.

평택고덕 A-3블록 신혼희망타운은 총 496세대 중 금회 공공분양 330세대가 이루어지며 단지는 신혼부부가 선호하는 55㎡ 타입이다.

신혼부부 특화단지인 평택고덕 A-3블록 신혼희망타운은 도보로 이동이 가능한 서정리역 역세권에 SRT의 광역교통, 최첨단의 삼성반도체단지와 평택브레인시티의 첨단산업단지, 송탄일반산업단지 등 다수의 산업단지가 인접해 있어 고덕국제신도시로의 면모가 갖추어져 있으며 BRT 인접 및 평택제천고속도로, 경부고속도로, 평택화성고속도로 등의 도로교통 이용이 가능하다.

평택고덕 A-3블록 신혼희망타운은 신혼생활 맞춤형 단지설계로 육아보육서비스 및 실속형 세대구성과 커뮤니티 단지 설계 등 주목받는 맞춤형 주거공간이다. 단지 인근의 행정타운과 중심상업지구 조성으로 쾌적한 쇼핑생활이 가능하며 구도심의 홈플러스 및 PMC박병원 등 이미 조성된 다양한 생활인프라 공유가 가능하다.

특히 도보로 이동이 가능한 초등학교가 단지 인근에 위치하고 있으며 오산대, 국제대, 국립한국복지대대 등의 우수한 면학 분위기가 조성돼 있다.

해당 단지는 첨단 디지털 시스템을 적용해 스마트홈 음성서비스, 스마트 원패스(스마트폰 앱과 스마트 키사용), 홈 네트워크, 원격검침, 차량출입 통제, 무인택배, CCTV, 초고속 정보통신 이용이 가능하다. 또한 실내 생활 편의를 위해 에코형 월메이드 시스템을 적용해 거실 LED조명제어, 세대환기, 스마트홈 생활정보기, 실별 온도조절기, 대기전력자동차단콘센트, 음식물 탈수기, 핸드터치식 절수기 등의 시설을 갖추고 있다.

LH 관계자는 “평택고덕 A-3블록 신혼희망타운은 서울과 수도권으로 통하는 교통망이 잘 발달돼 있고 행정타운과 상업시설, 학교가 가까우며, 천해자연과 높은 녹지율, 다양한 육아 편의시설이 있어 신혼부부에게 특화된 단지”라며 “단지 내 커뮤니티 마당과 잔디마당 및 지하 1층 카페와 실내 놀이터 등 입주민이 함께 어울리며 생활이 가능한 커뮤니티 공간이 있다”고 전했다.

평택고덕 A-3블록 신혼희망타운 입주대상은 혼인기간이 7년 이내 또는 6세 이하의 자녀를 둔 부부, 공고일로부터 1년 이내에 혼인사실을 증명할 수 있는 예비신혼부부, 6세 이하 자녀를 둔 한부모이며, 무주택세대 구성원만이 입주 자격을 얻을 수 있다.

한편 평택고덕 A-3블록 신혼희망타운에 대한 자세한 정보는 LH청약센터 또는 신혼희망타운 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 기타 문의 사항은 LH대표콜센터로 연락해 상담받을 수 있다.

