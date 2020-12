[시론]금융시장의 길항작용과 '메덴 아간'

모든 생명체의 최우선 과제인 생존에 가장 중요한 조건 중 하나가 항상성 유지다. 항상성이란 생명체가 생존에 적합한 상태를 계속 유지하려는 성질이다. 항상성이 깨지면 병이 들고 항상성 유지 기능이 소멸하면 죽음에 이른다. 이 항상성 유지에 필수적인 메커니즘이 길항작용이다.

길항작용은 대립적인 두 요인이 동시에 작용해 상쇄효과를 가져옴으로써 적정 균형상태를 이루는 것이다. 인체 내 길항작용의 대표적인 사례로는 체내 포도당이 과다할 때 이를 글리코겐으로 저장하는 인슐린과 이 글리코겐을 분해해 에너지원인 포도당을 공급하는 글루카곤의 관계를 들 수 있다. 또한 사냥이나 전투에 필요한 근육 팽창 및 폭발적 에너지를 가져오는 교감신경과 호흡 및 맥박을 다스려 몸을 평온하게 하는 부교감신경의 상보적 활동도 있다.

자본시장을 포함한 금융시장은 종종 유기체라 일컬어진다. 즉 생명체라는 것이다. 수사적 비유만은 아닌 것이 금융시장도 시시각각 변하는 외부 변수에 적응하면서 생명체와 같이 진화하기 때문이다. 때로는 쇠퇴하고 변형되기도 하면서 장기적으로는 발전해 나가는 모습을 보인다. 생명체의 특성인 길항작용은 여기서도 현상으로 목격되고 또한 당위로서 요구된다.

자본시장에서 길항작용은 기업의 자본조달과 투자자 보호 간의 관계에서 작동하는 메커니즘이다. 수레의 두 바퀴처럼 양자의 이익이 균형을 이룰 때 건강한 시장이 되고 국민경제에 도움이 될 것이다. 과거 닷컴 버블 시기에 코스닥시장은 기업 발전을 보다 중시해 진입 문턱을 낮췄고 이에 따라 부실한 벤처기업들도 대거 상장됐다. 결국 이들 중 상당수가 상장폐지되면서 투자자들의 큰 손해를 가져왔다. 그렇다고 투자자 보호에 치중해 문턱을 높이기만 하면 성장 가능성이 있는 기업들마저 시장에 들어오지 못하고 이는 국가 전체적으로 손실이 될 수 있다.

우리 증권거래법은 1962년 제정 당시 제1조(목적)에서 “본법은 유가증권의 발행과 매매 기타의 거래를 공정하게 하며 유가증권의 유통을 정상화시켜 국민경제의 발전과 투자자의 보호를 목적으로 한다”고 규정한 바 있다. 투자자 보호가 궁극의 사명처럼 읽힌다. 그러나 현행 자본시장법은 “이 법은 자본시장에서의 금융혁신과 공정한 경쟁을 촉진하고 투자자를 보호하며 금융투자업을 건전하게 육성함으로써 자본시장의 공정성·신뢰성 및 효율성을 높여 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다”고 규정하여 투자자 보호를 여러 보호가치 중 하나로 보고 전체적인 국민경제의 발전을 가장 중요시하고 있다. 참고로 미국 증권법은 투자자 보호와 함께 기업의 자본조달을 증권규제의 핵심가치로 명시하고 있다. 우리 자본시장법과 미국 증권법이 자본시장의 발전에 길항작용이 필요하다는 것을 잘 인식하고 있는 듯하다.

금융시장에서 길항작용은 자기책임원칙과 고객보호의무 간의 상충관계에서도 나타난다. 법령과 판례는 금융상품 거래 시 금융회사에게 일정한 고객보호의무를 부여해 후견적 역할을 담당하도록 하고 있다. 금융상품은 고도로 전문화돼 있어서 정보 비대칭이 매우 크기 때문에 정보 비대칭이 없는 대등한 당사자를 전제로 하는 자기책임원칙에 제한을 두는 것이다. 그렇지만 금융상품 거래는 본질적으로 사적 자치가 인정되는 계약이고, 금융회사도 영리를 목적으로 하는 조직이기 때문에 고객보호를 위한 후견적 역할에는 한계가 있을 수밖에 없다. 우리나라와 대부분의 선진국 판례는 자기책임원칙을 투자의 기본원칙으로 인정하고 있다.

새해 3월부터 시행되는 금융거래에 관한 기본법이라 할 수 있는 금융소비자보호법은 금융회사의 책무와 함께 금융소비자의 책무도 규정함으로써 금융시장에서 길항작용이 잘 작동하도록 하고 있다. ‘메덴 아간(Meden agan)’, 매사에 지나치지 말라는 델포이 신전의 경구처럼 금융시장의 항상성 유지를 위한 길항작용은 국회의 입법과 금융당국의 감독에 언제나 반드시 고려되어야 할 핵심 규제원칙이라 할 것이다.

성희활 인하대 법학전문대학원 교수