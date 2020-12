경남도 특별사법경찰, 불법 폐수배출시설 8개소 적발

골판지(종이박스) 인쇄시설 대상 관할 지자체와 전략적 특별단속 추진

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도 특별사법경찰이 폐수배출시설 중 골판지 인쇄시설에 대한 기획 단속을 한 결과 불법 폐수배출시설 8개소를 적발했다.

적발 유형은 골판지 제조업체를 운영하면서 관할기관에 허가 또는 신고를 받지 않고 폐수배출시설인 인쇄시설을 무단으로 설치·운영한 6개소와 폐수배출시설인 냉각수조를 무단으로 설치·운영한 사업장 2개소이다.

도 특사경이 보건환경연구원에 분석 의뢰한 결과 3~6개 항목의 특정 수질 유해 물질이 검출됐다. 구리는 검출기준(0.1㎎/ℓ)의 1만5000배를 초과하는 최대 1582㎎/ℓ까지 검출됐다.

이번에 단속에 적발된 8건 모두 형사처분 대상으로서 검찰에 송치할 계획이다. 행정처분 대상은 해당 지자체에 통보해 조치토록 할 예정이다.

위반사항에 따른 처벌 기준은 무허가 폐수배출시설 설치 조업행위는 7년 이하의 징역이나 7000만원 이하의 벌금에 처한다. 미신고 폐수배출시설 설치 조업행위는 5년 이하의 징역이나 5000만원 이하의 벌금에 해당한다.

신대호 도 재난안전건설본부장은 "도 특사경은 정상적인 인허가 없이 불법 폐수배출업자에 대한 경각심 고취와 수질오염사고의 선제적 차단을 위해 지속적인 기획단속을 시행할 것이다"고 밝혔다.

