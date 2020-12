큐어세라, ‘레스큐 커버 크림’ 출시…’민감성 피부 개선’

스타트업 기업 디토M&D가 론칭한 코스메틱 브랜드 ‘큐어세라’가 신제품을 출시했다.

큐어세라는 미세먼지, 햇빛 알러지, 마스크 착용 등으로 인한 피부 트러블을 커버할 수 있는 큐어세라 레스큐 커버 크림을 출시했다고 28일 밝혔다.

디토가 새롭게 선보인 큐어세라 레스큐 커버 크림은 피부의 건강한 밸런스를 잡아주는 큐어세라 독자 배합 솔루션 기술인 ‘8-Biome Barrier’를 함유한 특급 커버 솔루션 제품이다.

레스큐 커버 크림은 가장 이상적인 영양 비율로 알려진 햄프시드 오일을 함유해 피부 보습장벽을 눂여줘 겨울철 심한 건조와 추위 및 미세먼지 등 각종 트러블 원인으로 인한 피부 고민을 복합적으로 케어한다.

특히 트러블 커버를 위해 인공색소가 아닌 자연에서 유래된 핑크색 칼라민 분말을 담았으며, 고분자 폴리머를 통해 피부에 밀착되어 수분과 컨디셔닝 성분이 날아가지 않게 잡아줘 메이크업 지속력을 높였다.

제품은 크림 제형으로 쿠션퍼프나 워터퍼프 등 다양한 메이크업 도구를 활용해 피부 밀착 및 성분 흡수를 더욱 높일 수 있다.

한편 큐어세라는 민감성 피부를 케어하는 피부 친화적인 제품을 선보이는 화장품 브랜드로, 이번 레스큐 커버 크림 제품 출시를 시작으로 여드름, 트러블로 스트레스를 받고 있는 여성들을 위한 다양한 제품 출시를 앞두고 있다.

또 여드름성 피부 적합 테스트를 완료한 것은 물론, 피부 첩포에 의한 일차자극 인체적용 테스트를 통해 저자극 테스트를 통과하는 등 제품의 안전성을 인정받고 있다.

큐어세라 레스큐 커버 크림 및 큐어세라에 대한 더 자세한 정보는 큐어세라 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr