경기교육청, 중등교사 1차 합격자 1302명 발표

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 내년 경기도 중등교사 임용후보자 선정경쟁시험 1차 합격자 3012명의 명단을 발표했다.

경기교육청은 29일 교육청 홈페이지(http://www.goe.go.kr)를 통해 중등교사 공립 2787명, 국립 2명, 사립 223명의 1차 시험 합격자 명단을 발표하고, 2차 시험 시행계획을 공고했다고 밝혔다.

1차 합격 여부와 성적은 이달 29일부터 내년 1월23일까지 나이스 교직원 온라인채용(http://gosi.goe.go.kr)에서 수험생 본인이 확인할 수 있다.

공(국)립학교 1차 시험 합격자에 대한 2차 시험은 내년 1월20일 실기평가, 1월 26~27일 수업능력평가와 심층면접으로 나눠 진행된다.

또 사립학교 1차 합격자는 본인이 지원한 학교법인 홈페이지에 안내된 2차 시험 일정과 내용을 참고해 응시하면 된다.

최종 합격자 명단은 내년 2월10일 경기교육청 홈페이지를 통해 발표된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr