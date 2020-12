인천시, 코로나19 진단인력 12명 충원…24시간 대량·신속 대응

인천보건환경연구원 누적 검사 15만건 전국 최다



[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 감염병 진단 전문인력 12명을 긴급 채용해 시 보건환경연구원에 배치했다고 29일 밝혔다.

이는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 검체 검사 급증에 따른 대량·신속 진단체계를 더욱 공고히 하고, 미래 감염병 대응 역량을 강화하기 위한 조치다.

긴급 채용된 인력은 즉시 현장에 투입돼 코로나19 진단과 24시간 비상 대응 역할을 수행한다.

이 달 들어 코로나19 검사량이 급증하면서 인천연구원에서는 하루 평균 1500건의 진단 검사를 하고 있다. 현재까지 누적 검사건수는 15만건으로, 전국 보건환경연구원 중 최다 검사 실적이다.

인천보건환경연구원은 생물안전 3등급 실험실을 갖춘 공공분야 연구기관이다. 국내에서 코로나19가 처음 확인된 올해 1월부터 전국에서 가장 먼저 18명의 연구원들로 24시간 코로나19 상시 검사체계를 구축, 1년 가까이 감염 여부 판정업무를 수행하고 있다.

이와 함께 미래 신종 감염병에 선도적으로 대비하고자 지난달 질병연구부 내에 전담부서인 신종감염병과를 신설했다.

박남춘 시장은 "그동안 인천이 수도권 다른 지역에 비해 코로나19에 안정적으로 대응할 수 있었던 것은 초기부터 24시간 검사체계를 갖춰 신속하게 검사를 한 보건환경연구원 덕분"이라며 "이번 인력 충원으로 직원들의 업무가 경감되기를 바라며, 코로나19가 종식되는 그날까지 방역에 모든 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.

