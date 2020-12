동탄역 그란비아스타, 제로금리 시대 비주거 상품에 주목

0.5%대의 제로금리 시대가 열렸다. 한국은행 기준금리 추이를 보면 2018년 11월 1.75%였던 기준금리가 2020년 12월 현재 0.5%로 2년사이 1.25%P나 하락하였다. 금리의 하락은 당연히 재테크와 수익성 높은 아이템을 찾는 사람들을 늘어나게 만들었고, 최근에는 코로나19와 정부의 연이은 강력한 규제 정책으로 인해, 부동산, 그 중에서도 규제를 피해간 비주거 상품들에 투자자들의 돈이 더욱 몰릴 것으로 예상이 된다. 실제로 한국부동산원에 따르면 올해 1월부터 10월까지 전국에서 거래된 상업, 업무용 부동산거래량은 총 27만3130건으로, 전년동기 24만 7023건 대비 약 10.6%가량 증가한 것으로 나타났다.

이러한 세태 속에서 잠재적 역량이 매우 높은 것으로 알려진 동탄2신도시 내에 초대형 스포츠 파크몰 동탄역 그란비아스타가 상가 분양을 하고 있어 이슈이다. 동탄역 그란비아스타가 완공 되면 이 지역 유일의 대형 스포츠 파크몰이 된다. 한편으로는 가장 규모가 큰 상업시설이자, 경기 남부권 동종 시설의 두 배가 넘는 거대 스포츠 상업 복합몰이 될 예정이다.

규모에 걸맞게 패밀리테마파크, 대형 볼링장, 50민터 레인의 수영장과 실내 서핑시설 등 유니크하고 집객력 높은 키테넌트들이 입점확정 돼 있다. 이렇게 동탄역 그란비아스타는 스포츠센터와 상업시설과 여러 휴양시설, 엔터테인먼트 시설까지 구비하고 있어 생활체육, 힐링, 라이프에 대한 관심도가 고조되고 있는 시대의 욕구를 한 공간에서 충족시켜 줄 수 있게 될 것으로 보이며, 동탄2신도시의 풍부한 배후 수요를 기반으로 삼아 수익형 부동산으로서의 높은 가치를 구현할 것으로 기대 된다.

또한 동탄역 그란비아스타는 스페인 마드리드의 그란비아거리를 모티브로 삼아, 건물 내 외부의 모든 장소들이 이국적인 유럽풍의 분위기를 풍기고 있는 독특한 스포츠복합몰이다. 899대를 수용할 수 있는 쾌적한 지하주차장은 방문자들의 체류시간을 보장해 주어 그란비아스타 내 상가 시설들의 수익성을 높여줄 예정이다.

향후 계획된 주변의 여러 교통 수단과 대형 상업시설들의 존재도 동탄역 그란비아스타의 가치를 높여주는 요인중의 하나다. 앞으로 동탄역 그란비아스타 사업지 인근에 롯데백화점과 이마트(2020년 12월 착공)등의 대형 시설들이 입점할 예정이며, 동탄트램과 GTX 같은 차세대 교통수단들도 계획이 되어 있다.

한편, 동탄역 그란비아스타 홍보관은 화성시 동탄대로 린스트라우스앨리스빌1층에 있으며, 집객력이 높은 키테넌트들의입점이 확정된 상태에서 상업시설의 분양을 진행하고 있다.

