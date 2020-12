환경부, 2030년 민간 기업별 100% 전기·수소차 전환 사업 추진

'한국형 미래차 전환 100' 간담회

참여 기업에 보조금·인프라 지원

미래차 전환 중장기 로드맵 제출

환경부 "미래차 대중화 시대 열 것"

[아시아경제 김보경 기자] 환경부는 민간 기업의 미래차 전환을 유도하기 위한 '한국형 미래차 전환 100' 업종별 1차 설명회를 30일 개최한다.

이날 비대면으로 열린 1차 설명회는 주요 은행과 유통업계를 대상으로 미래차 전환 참여방법, 지원사항 등 추진방안을 소개하고 기업의 참여를 독려하기 위해 마련됐다.

한국형 미래차 전환 100은 민간기업이 보유하거나 임차한 차량을 2030년까지 100% 전기차 또는 수소차로 전환할 것을 공개 선언하는 프로젝트 사업이다.

친환경 미래차 보급의 차질없는 이행을 위해 보조금 지원, 공공부문 의무구매제 등 정부 주도 정책뿐만 아니라 민간의 자발적 전환을 활성화하는 것을 목적으로 한다.

기업이 미래차 전환을 공개 약속할 경우 환경부는 참여기업에게 전기·수소차 구매 시 보조금을 우선 배정하거나 사업장에 충전기반시설을 설치하는 등의 지원을 제공할 계획이다.

환경부는 순차적으로 제조업, 물류업 등 업종별로 설명회를 열어 기업의 참여의사를 타진하고, 참여기업을 대상으로 내년 1월부터 사업을 본격 추진한다.

참여기업은 내년 미래차 전환계획과 중장기 전환 로드맵을 제출하고 이를 이행하게 된다. 중장기적으로 '글로벌 EV 100 이니셔티브'와의 연계 가입도 검토할 예정이다.

글로벌 EV 100 이니셔티브는 전기·수소차로의 전환 가속화를 목표로 하는 기후변화 대응의 국제적인 제안으로 휴렛패커드, 이케아, 바이두 등 90여개 기업이 참여 중이다.

황석태 환경부 생활환경정책실장은 "한국형 미래차 전환 100은 수송부문 온실가스 감축을 위한 민간의 미래차 전환의 첫걸음이 될 것"이라며 "환경부는 이를 적극 지원해 국민이 체감할 수 있는 미래차 대중화 시대를 열겠다"고 말했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr