[종합] "K방역 세계 표준이라더니" 정부 백신 계획 비판 나선 野

김종인 위원장 "여러 나라 접종하는데 우리는 가능성 희박"

주호영 원내대표 "한미 백신 스와프 협정 추진하라"

정부, 내년 2~3월부터 백신 접종 방침

정은경 질병청장 "고위험군 예방접종, 11월까지 마무리"

[아시아경제 임주형 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 확보 및 접종을 두고 국민의힘이 정부·여당을 비판하고 나섰다. 미국·영국·유럽 등 이미 백신 대량접종을 시작한 일부 국가들과 달리 정부는 백신 확보에 늦었다는 지적이다.

김종인 국민의힘 비상대책위원장은 28일 국회 당 비대위 회의에서 "세계 여러 나라가 백신을 접종하는 상황인데 우리는 아직도 그 가능성이 희박해 보인다"고 지적했다.

앞서 영국은 지난 8일(현지시간) 세계 최초로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 대량 접종을 시작한 바 있다. 이후 미국(15일), 유럽연합(27일) 등 일부 국가들이 대량 접종을 추진하고 있는 상황이다.

이를 두고 배준영 국민의힘 대변인 또한 논평에서 "오늘도 대통령은 장밋빛 전망을 늘어놓기 바빴다"며 "영국발 변이 바이러스보다 정부·여당의 안일함이 더 무섭다"고 비판했다.

야당은 백신 확보 방법으로 이른바 '한미 백신 스와프'를 제안하기도 했다. 백신 제조사와 일일이 백신 구매 계약을 체결하는 게 아니라, 이미 넉넉하게 구입한 나라들과 외교적 협의를 통해 조기 확보하자는 것이다.

이에 대해 주호영 국민의힘 원내대표는 "백신 스와프를 치밀하고 집요하게 추진해줄 것을 정부에게 요구한다"며 "백신을 많이 확보한 나라의 경우 남은 백신 물량에 대한 재정 문제도 있기 때문에, 노력하면 불가능한 일도 아니다"라고 주장하기도 했다.

그런가 하면 유승민 전 국민의힘 의원은 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "백신 확보에 실패해서 접종이 늦어진 사실에 대해 오늘 대통령은 사실이 아니라고 말했다. 그리고 오늘도 어김없이 K방역이 세계의 표준이라고 자랑하기에 바빴다"며 "참 대단한 정신승리"라고 강하게 비판을 쏟아내기도 했다.

유 전 의원은 "온 국민이 다 아는 사실을 두고 사실이 아니라고 우기는 대통령을 바라보는 건 국민으로서도 괴로운 일"이라며 "저 분은 정말 저렇게 믿는 건지, 아니면 거짓인 줄 알면서 저렇게 태연한 건지 대통령을 어떻게 이해해야 하나"라고 지적했다.

그러면서 "사실이 아닌 걸로 혼자 정신승리한 대통령은 안타깝게도 이제 조롱과 경멸의 대상이 되고 있다"며 "사실을 인정하고 잘못을 반성하는 것이 문재인 대통령에게는 그렇게 어려운 일인가"라고 꼬집었다.

한편 이날 정부는 내년 2~3월부터 순차적으로 국내 백신 대량접종을 시작할 방침이라고 밝혔다.

정은경 질병관리청장은 이날 중앙방역대책본부 정례 브리핑에서 "정부가 구매하기로 한 4600만명분의 코로나 백신 가운데 3600만명분에 대해 구매 계약 체결을 완료했다"며 "1000만명분은 계약 체결을 진행 중"이라고 설명했다.

이어 "선구매한 백신은 내년 2~3월부터 순차적으로 국내에 들어올 예정"이라며 "고위험 의료기관 종사자, 요양병원 입소 노인 등 고위험군에 대한 예방접종을 인플루엔자가 유행하는 11월까지 마무리하는 계획을 마련하겠다"고 했다.

질병관리청에 따르면 현재 정부가 구매 계약을 체결했거나, 구매할 예정인 4600만명분 백신은 한국 전체 인구 5183만명의 88.8%에 해당한다. 백신 접종 가능 인구인 18세 이상 인구(4410만명)를 기준으로 하면 104.3%에 이른다.

이를 두고 정 청장은 "통상 집단면역을 위해서는 전체 인구의 60~70%가 항체 형성이 필요하다는 학계 의견을 감안하면 이는 국내 집단면역 형성에 충분한 물량"이라고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr