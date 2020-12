서장훈, 5천만 원 빌려달란 김종국에 "여자 생겼냐" (미우새)

[아시아경제 김봉주 기자] 27일 방송된 SBS 예능 '미운우리새끼'에서는 신용 테스트를 하는 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 김수미는 "사업을 하려면 신뢰감이 있어야 한다"면서 "절친에게 전화해서 내일 모래 줄테니 돈 좀 빌려봐라"라며 테스트를 제안했다.

그러자 김종국은 서장훈에게 전화를 걸어 "진짜 급하게 돈을 써야하는데 5천만원만 빌려달라"고 말했다.

서장훈은 "네가 돈이 갑자기 왜 필요하냐"며 "여자 생겼냐"고 의심했다.

그러면서도 "알았다. 계좌번호를 보내달라"고 답변했다.

이어 김수미는 유재석에게 통화를 시도했다.

김수미가 유재석에게 "나 한 2억만 급하게 해줄 수 있니?"라고 하자 유재석이 "지금 녹화 중인 거 아니세요?"라고 답해 김수미를 놀라게 했다.

이에 옆에 있던 탁재훈이 거들기 위해 "연예인 유재석 씨?"라고 말하자 재석은 바로 "탁재훈 씨 아니에요?"라고 말해 또다시 놀라움을 안겼다.

이어 유재석이 "김수미 선생님한테 돈은 못 넣는다고 얘기해 주세요"라고 말해 모두를 폭소케 했다.

