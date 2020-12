이낙연 "공수처 출범에 한걸음 더 접근"

[아시아경제 박선미 기자] 더불어민주당 이낙연 대표는 28일 초대 고위공직자범죄수사처장 후보 2명이 선정된 것과 관련해 "공수처 출범에 한 걸음 더 접근했다"고 말했다.

이 대표는 페이스북 글에서 이와 같이 말하며 "공수처장 후보 2명이 추천됐다. 그 가운데 1명을 곧 대통령께서 선택한다"고 전했다. 그러면서 "법은 고위공직자에게도 평등해야 한다. 그 당연한 이치를 공수처가 증명하기를 바란다"고 설명했다. 또 "문재인 정부와 민주당이 애써 추진해온 권력기관 개혁이 굵은 열매를 맺고 있다"고 덧붙였다.

이날 초대 공수처장 최종후보 2인으로 김진욱 헌법재판소 선임연구관과 이건리 국민권익위 부위원장이 추천됐다. 김진욱(54·사법연수원 21기) 선임연구관은 판사 출신, 이건리(57·16기) 부위원장은 검사 출신이다.

공수처장 후보 추천위는 이날 오후 국회에서 열린 6차 회의에서 이같이 의결했다고 밝혔다. 지난 7월 15일 공수처법이 시행된 지 166일만이다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr