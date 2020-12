보육원 생활하던 고교생, 홀로서기 앞두고 건물 옥상서 뛰어내려

[아시아경제 김봉주 기자] 보육원에서 생활하던 고등학생이 독립을 앞두고 공공건물 옥상에서 뛰어내려 숨졌다.

28일 광주 남부경찰서 등에 따르면 이날 오후 3시30분께 남구 한 공공건물 7층 옥상에서 고교생 A(17) 군이 추락했다. A 군은 병원으로 이송됐지만 결국 숨졌다.

A군은 경찰과 구급대가 신고를 받고 출동해 낙하 방지물을 설치하던 사이 옥상에서 떨어진 것으로 전해졌다.

A 군은 의탁할 곳이 없어 보육원에서 생활하던 청소년이다.

아동복지법상 보육원 청소년들은 만 18세가 되면 보호기간이 종료돼 보육원을 나가야 한다. 다만 상황에 따라 학업을 마칠 때까지 시설 보호를 받는 경우도 있다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

