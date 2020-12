내일 밤부터 전국 한파 시작…체감온도 -20도까지 떨어져

내년 1월1일까지 강한 한파

전라·제주·울릉도·독도 대설특보 가능성



2~3일 추위 잠시 주춤했다

4일부터 다시 추위 초순까지 영향

[아시아경제 이현주 기자] 29일 낮부터 전국에 비 또는 눈이 내린 뒤 내년 초까지 전국적으로 강한 한파가 이어지겠다.

기상청은 29일 밤부터 내년 1월 1일까지 강한 한파가 찾아온다고 28일 밝혔다. 전라도와 제주도 산지, 울릉도와 독도를 중심으로는 많이 눈이 내릴 전망이다.

내일 밤부터 대륙고기압에 의한 찬 공기가 유입되면서 기온이 낮아진다. 30일부터 내년 1월 1일은 -30도 안팎의 찬 공기가 우리나라에 머물면서 추위 정도가 더 강해질 전망이다.

이 기간 동안 아침 최저기온은 중부내륙 -15도 안팎, 남부내륙은 -7도 안팎을 보이겠다. 30일은 전국 낮 최고기온도 영하권에 머물고 31일 아침 최저기온 서울 -13도 등으로 이번 겨울 들어 가장 추운 날씨가 예상된다. 바람도 강하기 때문에 체감온도는 5~10도 가량 더 낮아진다.

이후 내년 1월 2~3일은 찬 공기 유입 정도가 다소 주춤해지지만 4일부터 다시 차가온 대륙고기압이 확장하면서 1월 초순까지 영향을 미칠 것으로 예상된다.

눈 구름대가 유입되면서 충남과 전라도, 제주도, 울릉도와 독도에는 눈이 내린다. 대설특보가 발표횓 가능성이 높으며 많은 곳은 전라서부 30㎝ 이상, 제주도 산지와 울릉도·독도는 50㎝ 이상 눈이 쌓일 것으로 전망된다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr