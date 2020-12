3D 모델을 활용한 선박 건조 및 제조 혁신 고도화

울산시, 울산정보산업진흥원 ‘조선해양 SW융합클러스터사업’ 기업성장 견인

최근 ㈜양수금속, 우현선박기술㈜과 같은 지역 유망 중소기업이 3D 모델을 활용, 선박 건조와 제조 현장의 생산 효율성을 향상시키는 시스템을 개발해 상용화에 성공했다.

소방내진 자재 전문 제조업체인 ㈜양수금속은 ㈜메인소프트, 울산대학교와 함께 ‘배관 내진설계용 자동설계 CAD 시스템’을 개발했다.

기존 소방내진설계는 2D CAD를 이용해 100% 수작업으로 진행되기 때문에 내진 보강재(Seismic Brace)의 개수와 견적 산출 작업에 상당한 시간이 소요됐다. 또한, 국내 설계 환경에 맞는 내진계산서(Seismic Calculation)의 부재로 최초 설계의 신뢰성과 타당성이 보장되지 않는 부분이 있었다.

㈜양수금속은 이와 같은 비효율적인 생산 환경 개선을 위해 강력한 호환성을 가진 내진설계 자동화 국산 CAD와 스마트기기용 무도면화 2D/3D View APP, 80mm 내진 보강재, 가지배관 고정장치 등을 개발했다.

이는 국제 시장을 통틀어 최초로 내진설계 자동화 알고리즘을 적용한 CAD 프로그램으로 설계 속도와 신뢰성을 획기적으로 높였으며, 다양한 CAD 종류와 버전에서 활용이 가능하다.

㈜양수금속은 현재 본 시스템을 국내 방화설계 전문 기업 등에 100건 이상 적용해 약 19억 원의 매출을 올렸다. 향후 ㈜양수금속은 소프트웨어와 하드웨어의 연동 시너지 효과를 앞세워 동남아시아를 시작으로 중국, 대만 나아가 미국, 캐나다, 호주로의 수출을 계획하고 있다.

한편, 우현선박기술㈜은 중소형 선박의 견적용 원가계산을 위한 선박통합관리시스템을 개발하며 4차산업 혁명의 주도권을 잡고자 하는 국내 조선ㆍ해양산업의 생산성 향상에 기여하고 있다.

‘선박통합관리시스템’은 선박의 부재 리스트 통합 조회, 3D 모델 가시화, 도면 조회, 원가분석 조회, 사용자 권한 제어 기능 등을 가진다.

데이터 관리에 취약한 중소형 조선소에서는 본 시스템을 통해 선박 설계ㆍ생산 도면 데이터를 효율적으로 관리하고 공유할 수 있으며 데이터 분석을 통한 선박의 견적용 원가 산출 기능으로 원가 절감이 가능하다.

우현선박기술㈜은 본 제품 개발 및 상용화를 통해 1억5천만 원의 매출을 올렸으며 기업 전체 매출은 작년 대비 100% 증가했다.

현재는 ㈜동성조선 외 2곳에 현장 적용을 마친 상태이며 원가 분석 정합도 12% 상승, 공정준수율 13% 상승, 부재 분실 비율 13% 감소로 적용 기업의 높은 만족도를 이끌어내고 있다.

㈜양수금속과 우현선박기술㈜는 울산정보산업진흥원의 ‘조선해양 SW융합클러스터 - 조선해양 ICT융합 기술 고도화 및 상용화 사업’의 지원으로 이뤄졌으며 조선해양ICT창의융합센터의 장비를 활용해 개발과 기능 테스트를 진행했다.

울산시와 울산정보산업진흥원은 올 한해 ICT 유망 중소기업의 다양한 SW융합 기술 개발을 지원하였으며 내년에도 조선해양산업을 비롯한 국내 제조 산업의 경쟁력 제고를 위해 ‘조선해양 SW융합클러스터사업’을 이어갈 계획이다.

