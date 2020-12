시큐어앱 몸캠피싱 피해 입었다면 즉각 피씽 대응해야

코로나 바이러스 감염병이 전 세계적으로 대유행 하는 가운데, 최근 코로나 관련 정보 등 사람들의 관심사를 이용해 PC나 스마트폰 등 디바이스 해킹을 시도하는 범죄가 늘고 있다. 이 범죄조직들은 빼낸 개인정보를 그대로 팔아 넘기거나 개인정보를 바탕으로 협박해 금품을 요구하기도 한다.

최근 유행하는 해킹과 관련된 범죄 중에는 몸캠피싱을 꼽을 수 있다. 몸캠피싱은 여성을 가장해 남성에게 접근, 음란 화상채팅을 유도하고, 해당 장면을 촬영한 뒤, 악성코드를 설치시켜 피해대상의 지인들 연락처를 해킹해 영상을 유포한다고 협박하며 금품을 요구하는 수법이다.

이에 사이버 보안업체 시큐어앱 임한빈 대표는 “악성코드를 이용한 해킹이 아니더라도, 협박범이 피해자 지인들의 연락처를 알아내는 것은 어렵지 않기 때문에, 처음부터 온라인에서 만난 낯선 상대와의 부적절한 대화를 하지 않는 것이 중요하다”면서 “만약 주의하지 못해 몸캠피씽에 당하게 되었다면 가능한 빠르게 보안전문가 혹은 보안회사에 도움을 구해 해결해야 한다”고 설명했다.

특히 이 수법은 가까운 이들에게 영상이 유포될 수 있다는 범죄 특성상 초기에 신속한 대응이 무엇보다 중요하다. 이에 시큐어앱은 IT전문가로 구성된 전담팀을 꾸려 동영상 피싱, 영상통화 피싱, 몸캠피씽 24시간 대응센터를 운영하여 어느 시간대에 피해가 발생해도 즉각적인 대응을 펼치며 피해 확산을 막고 있다.

이어 임대표는 “만약 이러한 범죄에 당하고 있다면 혼자 전전긍긍하며 협박범에 대응하기보다는 전문적인 조력을 통해 범죄로부터 완전히 벗어나는 것이 현명하다”라고 설명했다.

이 밖에도 시큐어앱은 모바일 악성 앱 분석, 모바일 진단 및 복구, 사이버범죄 수집 및 차단 등 포괄적인 모바일 보안 서비스를 진행하며 사이버 범죄의 피해자들을 돕고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr