[AI 인기검색어 관련주 분석] 진매트릭스, 써니전자, 서연 외

AI투자비서 라씨로는 매일 주식 투자자들이 포털에서 많이 검색하는 키워드와 관련된 종목을 분석해서 제공한다. 인기검색어는 지금 시장의 관심이 어디로 쏠리는지 즉각적으로 알 수 있어 테마보다 한발 더 빠르게 대응하기 원하는 투자자들의 관심이 높은 정보다.

라씨로가 오늘 분석한 결과에 따르면 투자자들은 12월 28일 오전 투자자들은 아스트라제네카, 안철수, 2차전지, 윤석열 관련된 종목에 관심이 높은 것으로 나타났다.

본 정보는 AI 분석 기술로 증권 커뮤니티 글에서 인기 키워드 관련 종목을 추출한 결과이다. 이에 투자자들이 많이 검색한 실시간 인기키워드는 매일 아침 9시 20분 라씨로웹 또는 구글플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

알체라 알체라 347860 | 코스닥 증권정보 현재가 43,550 전일대비 3,900 등락률 +9.84% 거래량 21,978,793 전일가 39,650 2020.12.28 15:30 장마감 관련기사 알체라, 주가 4만 8450원.. 전일대비 22.19%알체라, 주가 4만 5950원.. 전일대비 15.89%[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,700 전일대비 900 등락률 +1.16% 거래량 38,599,829 전일가 77,800 2020.12.28 15:30 장마감 관련기사 "양도세 피해라" 28일 9000억원 던진 개인…외국인·기관 매수에 2800선은 사수코스피, 오후 들어서도 2800선 유지…코스닥 하락 반전‘큰손’들의 1순위! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 딱! 오늘만 드립니다! close , 명신산업 명신산업 009900 | 코스피 증권정보 현재가 40,650 전일대비 450 등락률 -1.09% 거래량 5,062,696 전일가 41,100 2020.12.28 15:30 장마감 관련기사 신고가 행진! ‘삼성전자’ 잘 나가는 이유! 딱! 한번 더 말씀드립니다.명신산업, 검색 상위 랭킹... 주가 5.23%연말, 외국인과 기관이 매매비중 확대한 종목 총정리 close , KMH KMH 122450 | 코스닥 증권정보 현재가 19,750 전일대비 8,450 등락률 -29.96% 거래량 8,242,832 전일가 28,200 2020.12.28 15:30 장마감 관련기사 KMH-키스톤PE, 공동경영 방안 SPA 합의KMH, 주가 2만 2900원 (-18.79%)… 게시판 '북적'KMH, 주가 3만 900원 (0.98%)… 게시판 '북적' close , 하나기술 하나기술 299030 | 코스닥 증권정보 현재가 103,400 전일대비 2,800 등락률 +2.78% 거래량 1,292,935 전일가 100,600 2020.12.28 15:30 장마감 관련기사 하나기술, 검색 상위 랭킹... 주가 6.36%하나기술, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.32%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.