‘국내 탈모샴푸 시장 1위’ TS트릴리온, 30일(수) 코스닥 상장

국내 탈모샴푸 시장 부동의 1위로 자리매김 중인 ‘TS샴푸’를 제조 판매하는 TS트릴리온(대표 장기영)이 오는 30일(수) 코스닥시장에 상장할 예정이다.

장기영 TS트릴리온 대표는 “당사는 어떻게 하면 나 스스로 안심하고 사용할 수 있는 샴푸를 만들 수 있을까’라는 의문에서 출발한 기업으로, ‘정직한 신념으로 정성껏 제품을 만든다’는 경영철학을 바탕으로 하고 있다”고 밝혔다.

이어 “그간 축적해온 당사의 노하우와 경쟁력을 바탕으로 국내를 넘어 전 세계 탈모케어 시장의 No.1 기업으로 거듭나고자 하며, 이런 목표를 달성하기 위해 속도를 더욱 낼 예정이다”라며 “30일 상장한 후에는 브랜드 신뢰도와 기술력을 기반으로 한 탈모 증상 완화 기능성 샴푸를 비롯해 헤어케어와 기능성 화장품, 건강기능식품 등을 선보여 건강생활 전문 브랜드로 더욱 굳건하게 자리매김하고 나아가 주주 가치 제고를 위해 최선을 다할 계획이다”라고 포부를 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr