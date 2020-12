【시선집중】 고수익이 보인다! 급상승 예측 종목 'TOP3'

▶1주일 수익률 300% 나온다 꼭 잡아야할 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

신종코로나바이러스 유행으로 인해 전통적인 산업보다는 언택트, 미디어, 게임, 2차전지 등 미래성장산업에 대한 관심이 뜨거워지고 있다. 이에 최근 엄청난 수익률을 보이고 있는 데이드투자그룹에서 꼭 사야할 종목들을 '독점'으로 포착하였다.

▶데이드투자그룹 독점 포착 내일 '급상승 유력' 종목은? ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

[3위] 암호화폐관련주

비트코인 가격이 꾸준히 오르고 있다. 27일에는 비트코인 가격이 단위당 3000만원을 넘기면서 역대 최고점을 기록하기도 했다. 세계 각국 정부에서 유동성을 꾸준히 공급하고 있고 마땅한 투자처가 없는 상황에서 암호화폐 가격은 꾸준히 오를 것으로 보인다. 따라서 관련주들에서 엄청난 수익이 기대 된다. 기대하시라! 당신의 수익이 여기 있다!

▶▶대박 수익률 안겨 줄 '암호화폐 관련주' 정보 ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

[2위] 반도체관련주

반도체의 슈퍼사이클이 도래하면서 삼성전자를 비롯한 관련주들이 들썩이고 있다. AI와 스마트기기 판매량이 증가하면서 반도체 수요가 폭증할 것으로 보여 더욱 기대감을 갖게 한다. 여기에 삼성전자가 엔디비아에 GPU공급을 확정짐에 따라 파운드리 관련주들도 탄력받을 것으로 기대된다. 자 과연 어디까지 갈까?

▶▶못먹으면 후회한다 '반도체 관련주' 급상승 종목 확인 ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

[1위] ???????

데이드투자그룹에서는 내일과 내일 급등하는 테마들에 대해 독점 포착하여 아래 링크를 통해 무료로 제공하고 있다.

▶▶▶내일 급상승 시작 테마 1위 ▶신청 즉시 확인 (클릭)

관심종목: 대성엘텍 대성엘텍 025440 | 코스닥 증권정보 현재가 994 전일대비 25 등락률 +2.58% 거래량 72,217,735 전일가 969 2020.12.28 14:01 장중(20분지연) 관련기사 ‘큰손’들의 1순위! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 딱! 오늘만 드립니다!대성엘텍, 주가 996원.. 전일대비 2.79%이제 시작입니다! 전기차! 독점공급! 강하게 터지는 주도 株! close , 이화전기 이화전기 024810 | 코스닥 증권정보 현재가 200 전일대비 11 등락률 -5.21% 거래량 23,087,408 전일가 211 2020.12.28 14:01 장중(20분지연) 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”가파르게 오른다! ‘ㅇㅇㅇㅇㅇ’ 숨겨진 관련 株! 짜릿하네요말씀드렸습니다. 폭발적인 ‘ㅇㅇㅇ’ 시장! 급등랠리 시작 임박! close , 현대바이오 현대바이오 048410 | 코스닥 증권정보 현재가 21,550 전일대비 550 등락률 -2.49% 거래량 9,870,869 전일가 22,100 2020.12.28 14:01 장중(20분지연) 관련기사 현대바이오, 외국인 3만 8000주 순매도… 주가 -2.49%국내치료제 임상 3상! 가장 빠른 ‘이 기업’! 단숨에 오릅니다연말, 외국인과 기관이 매매비중 확대한 종목 총정리 close , 아이에이 아이에이 038880 | 코스닥 증권정보 현재가 920 전일대비 20 등락률 +2.22% 거래량 11,101,635 전일가 900 2020.12.28 14:00 장중(20분지연) 관련기사 아이에이, 검색 상위 랭킹... 주가 0.78%【화제의테마】 주식투자전문가 "이런 종목 대박난다" 급상승 유망주 TOP4아이에이네트웍스, 세원 최대주주로… 자율주행 센서 시너지 기대 close , 서연탑메탈 서연탑메탈 019770 | 코스닥 증권정보 현재가 9,810 전일대비 1,200 등락률 +13.94% 거래량 7,693,136 전일가 8,610 2020.12.28 14:01 장중(20분지연) 관련기사 서연탑메탈, 커뮤니티 활발... 주가 12.31%.대기업간의 동맹! 전기차! 배터리부품 대장 株! 신고가!서연탑메탈, 커뮤니티 활발... 주가 -4.11%. close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.