전라북도 임실군 순천완주고속도로에 위치한 오수(양방향)주유소가 한국석유관리원과 품질인증 프로그램 협약을 맺어 매월 판매되고 있는 유류를 채취하여 공인기관 품질 검사를 실시하고 있다고 28일 밝혔다.

해당 주유소는 석유관리원과 품질인증 프로그램 협약을 맺음으로 정기적으로 석유제품의 품질검사를 엄격히 실시하고 있으며 6년 연속 품질협약을 맺고 있다고 한다.

황기홍 오수(양방향)주유소장은 “한국석유관리원과 품질협약을 통해 고객 신뢰도를 높이고 고속도로 주유소의 상거래 질서 유지에도 노력 하겠다”고 전했다.

