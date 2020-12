도봉구 UNDRR 롤모델도시 인증 추진 연구용역 최종보고회 개최

도봉구 취약분야 분석 및 개선대책 연구 등 안전 도시 실현하기 위한 방안 모색...최종보고회에서 도출된 의견들 수정·보완 복원력 허브도시 인증 UNDRR에 최종 신청 시까지 적극 반영

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구는 지난 23일 ‘도봉구 UNDRR 롤모델도시 인증 추진’ 연구용역 최종보고회를 개최했다.

이번 연구용역은 도봉구의 재해위험경감과 재난대응을 통해 도시재난복원력이 뛰어난 방재안전도시를 구축, 타 도시의 모범이 되는 ‘UNDRR(국제연합재난위험경감사무국) 롤모델도시’ 인증을 추진하기 위해 지난 7월 착수해 12월까지 복원력 허브도시 실현 추진전략 연구를 수행했다.

용역 수행기관인 재단법인 한국산업관계연구원 산하 부설기관인 재난안전원을 주축으로 ▲도봉구의 재난위험도 현황 조사 ▲도봉구의 취약분야 분석 및 개선대책 연구 ▲도시재난복원력에 관한 도봉구의 특성화 사례 발굴 및 정책 제안 등의 중점 과제를 수행해 안전도시 도봉구를 실현하기 위한 방안을 모색했다.

이날 보고회에는 그간의 연구결과 및 정책제언 등을 발표, 발표내용에 대한 질의응답 및 최종 개선사항 검토 등 심도 있는 논의의 시간을 가졌다.

앞으로 구는 최종보고회에서 도출된 의견들을 수정·보완해 복원력 허브도시 인증을 UNDRR에 최종 신청 시까지 적극 반영, 연구용역에서 제안된 취약분야 개선대책 및 발전전략에 대해 추진 여부를 검토할 계획이다.

이동진 도봉구청장은 “이번 연구용역은 세계적인 수준의 도시복원력을 가진 롤모델로 자리매김, 방재안전 분야의 허브도시 역할을 하기 위한 것으로 그 의미가 크다”며 “연구용역 결과를 토대로 도봉구민이 안심하고 살 수 있는 안전도시로의 내실 있는 발전을 위해 구 실정에 맞고 실행 가능한 안전정책을 선별해 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

