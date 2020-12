스가, 日 집권당 총재선거 출마 여부 묻자 "매일 착실하게 일할 뿐"

선거 출마 여부·중의원 해산 등에 언급 회피

[아시아경제 김지희 기자] 스가 요시히데 일본 총리가 차기 집권당 총재 선거 출마 여부에 대해 언급을 회피했다.

27일 교도통신에 따르면 스가 총리는 이날 위성방송 BS TV도쿄의 방송에 출연해서 내년 집권 자민당 총재 선거에 출마할 것이냐는 질문에 "매일 착실하게 일 하는 것 외에는 아무것도 없다"며 명확한 답변을 내놓지 않았다.

또 "약속한 일은 제대로 완수하고 싶다"면서 중의원 해산이나 총선거 시기에 관한 구체적인 언급도 피했다.

스가 총리가 최근 내각 지지율이 급락하는 상황을 의식해 총재 선거를 포함한 자신의 거취와 직결된 정치 일정에 대해 말을 아끼는 것으로 보인다. 스가 내각은 최근 주요 언론사 조사에서 지지율이 급락하면서 비판 여론이 지지 여론보다 높게 나타나고 있다. 지난 9월 발족 당시 역대 3위의 높은 지지율을 기록한 것과는 사뭇 다른 분위기다. 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에 제대로 대응하지 못한 것이 지지율 하락의 주요 원인으로 꼽힌다.

스가의 자민당 총재 임기는 내년 9월까지다. 일본 집권당 총재가 되는 것이 총리가 되기 위한 사실상의 필요조건인 만큼 스가가 총리 임기를 연장하려면 내년 자민당 총재 선거에서 승리해야 한다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr