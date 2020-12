무라카미 하루키 "코로나19 대응 日이 최악…스가는 종이에 쓰인 것 읽기만"

[아시아경제 최은영 기자] '노르웨이의 숲', 'IQ84' 등으로 한국은 물론 전 세계에서 인기가 높은 일본의 작가 무라카미 하루키(村上春樹)가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 대한 대응과 관련해 "일본의 정치가 최악이라고 생각했다"며 일본 정부를 비판했다.

27일 무라카미는 한 주간지 인터뷰에서 코로나19라는 전례없는 상황에 각 국의 대응을 비교해본 결과 "일본의 정치가가 최악이라고 생각을 했다"고 말했다.

그는 일본 정치인들의 문제로 "자신의 언어로 말하는 것을 못한다"고 꼽았다. 코로나19라는 전세계적 팬데믹 상황에서 잘못 전망하거나 실수하는 것은 피할 수 없지만 이런 상황에서 정치인이 자신의 메시지를 내놓지 못해 상황을 더욱 악화시킨다는 의미이다.

무라카미는 "이런 혼란이므로 사람이 실수하는 것은 당연하다. 그러면 '아베노마스크를 배포한 것은 바보같은 일이었다', '고투트래블을 지금 하는 것은 잘못된 일이었다'라고 제대로 말을 하고 인정하면 된다"고 꼬집었다.

아베노마스크는 아베 정권이 밀어붙인 천 마스크 배포 사업을 의미한다. 앞서 일본 정부는 코로나19 확산 억제 정책으로 전 가구에 2장씩 천 마스크를 보급한 바 있다. 고투트래블(Go To Travel)은 스가 정권이 야심차게 내놓은 여행 장려 정책을 뜻한다.

이어 "그런데도 많은 정치가들은 잘못을 인정하지 않고 변명하지 않느냐. 그러니까 쓸데없이 정치에 대한 불신이 확산하는 것이다. 일본 정치가의 근본적인 결함이 코로나19로 드러났다는 생각이 든다"고 지적했다.

그는 자신의 언어로 유권자와 소통하려 노력한 정치인으로는 전 미국 대통령 존F.케네디, 전 일본총리 다나카 가쿠에이(田中角榮) 등을 꼽았다.

그러면서 "이런 사람들과 비교하면 지금 많은 일본 정치인은 어떻게 봐도 자신의 언어로 말하는 것이 서툴다"며 "지금 총리(스가 요시히데)도 종이에 쓰인 것을 읽고 있을 뿐이지 않냐"고 말했다.

한편 일본의 코로나19 확진자는 27일 3881명을 기록했다. 최근에는 영국발 변종 코로나19 감염사례까지 등장하는 등 한바탕 홍역을 치르고 있다. 일각에서는 내년으로 연기된 올림픽과 패럴림픽의 정상적인 개최도 어려운 것 아니냐는 비관론도 대두되고 있다.

