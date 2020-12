'세종대로 사람숲길', 새해부터 일부 개방 … 교통정체 없어

세종대로사거리~서울역 구간 차로축소·보도확장 공사 연내 완료

내년 4월 조경공사 마무리 후 전면 개방

[아시아경제 조인경 기자] 12개 차로 모두 자동차로 가득찼던 서울 세종대로가 사람과 나무가 어우러진 '사람숲길'로 새 단장하고 내년 1월 시민들에게 공개된다.

서울시는 지난 7월 시작한 세종대로 사람숲길의 선형공사를 올해 안에 마무리하고 내년 1월1일부터 세종대로사거리~숭례문교차로~서울역 교차로 1.5㎞ 구간을 임시 개통한다고 27일 밝혔다.

이에 따라 세종대로는 기존 9~12차로에서 7~9차로로 축소되고, 차도가 축소된 자리에는 서울광장(6449㎡) 면적의 2배가 넘는 보행공간(1만3950㎡)이 생긴다. 세종대로 전구간엔 자전거 전용도로도 조성된다.

세종대로 사람숲길 공사 전 제기됐던 우려와 달리 교통정체 문제는 발생하지 않은 것으로 나타났다. 지난달 중순 세종대로 전구간에서 보도 확장 공사가 시작된 후 통행속도가 시속 20㎞ 정도로 일부 감소하기도 했으나 신호체계를 개편하고 시민들의 협조로 차량 통행 또한 줄어들면서 다시 이전 속도를 유지하고 있다는 게 서울시의 설명이다.

서울시는 세종대로 전구간을 대상으로 출퇴근 시간대 교통 상황을 실시간 모니터링하고 향후 출퇴근 시간대에 교통정체가 발생할 경우 도심 외곽과 공사 영향권 내 교차로 신호 운영을 전면 재조정하는 등 시민들의 교통 불편을 최소화할 예정이다. 또 세종대로 교통량 분산을 위해 사직로, 율곡로의 교차로에 좌회전을 허용하고, 광화문광장의 생활도로를 우회도로로 확보할 계획이다.

세종대로 사람숲길은 지난 7월 착공 후 현재 공정률 93%를 기록중이다. 내년 4월 초목 식재와 보도 공사를 마무리하고 정식 개장하면 시민들은 넓어진 보도를 걸을 수 있게 된다.

서울시 황보연 도시교통실장은 "이번 세종대로 사람숲길 조성은 차선이 크게 감소해도 교통 흐름에는 큰 문제가 없는 결과를 보여준 첫 번째 사례"라며 "세종대로 주변의 북촌, 서촌, 광화문, 경복궁, 북창동, 남산, 서울로7017 등 역사와 문화 자원이 연결되고 북창동~남대문시장~서울역이 연결되는 '삼각 상권벨트'가 형성돼 지역과 상권에도 활력을 불어넣길 기대한다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr