'싱글레이디'의 핫한 기부…비욘세, 코로나로 노숙 위기 처한 세입자들 집세 내준다

[아시아경제 최은영 기자] 팝스타 비욘세가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 고통받는 이웃에게 또다시 온정의 손길을 전한다.

26일(현지시간) 주요외신에 따르면 비욘세는 코로나19 때문에 거리에 나앉을 위기에 직면한 미국인들의 신청을 받아 다음 달 7일부터 100명에게 5천 달러씩 총 50만 달러를 전달한다.

비욘세가 운영하는 베이굿(BeyGOOD)재단은 정부가 지원하는 주택 대금 지불 유예가 끝나면 압류와 퇴거 등이 속출할 것을 우려해 이같은 결정을 한 것으로 전해졌다.

미국 싱크탱크인 예산 정책 우선순위센터(CBPP)에 따르면 소득을 잃고 집세를 내지 못하는 임차인들은 총 920만 명으로 추산된다. 지불 유예가 끝나면 이들 중 상당수가 집세를 한꺼번에 내거나, 건물주에게 변제 계획을 제시하거나 집에서 쫓겨날 처지인 것으로 알려졌다.

재단은 "코로나19로 인한 실업과 질병, 전반적인 경기 부진 때문에 많은 가정이 충격을 받고 있다"라고 설명했다.

비욘세가 코로나19로 고통받는 이웃에게 따뜻한 손길을 내민 건 이번이 처음이 아니다.

이전에도 베이굿 재단은 흑인 인권단체인 전미 유색인종 지위 향상협회(NAACP)와 손잡고 코로나19로 경영난을 겪는 흑인들의 소기업을 지원했다. 이로 인해 지금까지 250곳이 1만 달러씩을 지원받았다.

아울러 비욘세는 지난 5월에도 어머니와 함께 고향인 텍사스주 휴스턴에 코로나19 이동 검사소를 열기도 했다. 4월에는 잭 도시 트위터 최고경영자의 자선 재단 '스타트스몰'과 제휴해 코로나19 성금 600만 달러를 기부했다.

