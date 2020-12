GS건설, '판교밸리자이' 사이버 견본주택 열고 분양 돌입

[아시아경제 최동현 기자] GS건설은 경기 성남시 고등지구 C-1·C-2·C-3블록에 들어서는 ‘판교밸리자이’의 사이버 견본주택을 운영한다고 26일 밝혔다.

서울 강남과 판교 사이에 들어서는 판교밸리자이는 지하 2층~지상 14층 8개 동 아파트 60~84㎡(이하 전용면적) 총 350가구다. 블록 별로는 C-1블록(1단지) ▲60㎡A 77가구 ▲60㎡B 39가구 ▲84㎡ 14가구, C-2블록(2단지) ▲60㎡A 117가구 ▲60㎡B 13가구, C-3블록(3단지) ▲60㎡A 77가구 ▲60㎡B 13가구 등으로 구성된다.

청약일정은 2021년 1월7일 특별공급을 시작으로 8일 해당지역 1순위, 11일 기타지역 1순위 청약 접수를 받는다. 당첨자 발표는 1월18일이며, 정당계약은 2월1~5일까지 진행된다.

판교밸리자이 견본주택은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 지침을 준수하기 위해 사이버로만 운영된다. 사이버 견본주택은 판교밸리자이 공식홈페이지를 통해 운영 중이며, 평면 및 인테리어 등의 내용을 볼 수 있다.

판교밸리자이는 입지여건도 뛰어나다. 단지에서 약 3km 이내에 위치한 판교 테크노밸리는 국내를 대표하는 첨단 산업 단지로 1300여개의 기업이 입주해 있고 6만4000여명에 달하는 종사자가 근무 중이다. 앞으로 조성될 판교 제2, 제3 테크노밸리도 단지에 인접해 있다. 또 대왕판교로, 용인~서울고속도로, 분당~내곡간도시고속화도로 등 광역도로망이 잘 갖춰져 있으며, 서울 지하철 3호선 양재역, 수서역이 약 8km, 8호선 장지역도 약 6km 거리에 위치해있어 강남 접근성이 좋다.

판교밸리자이는 자이(Xi)라는 브랜드답게 아파트 설계도 우수하다. 남향 및 판상형 위주의 구조로 조망은 물론 채광과 통풍이 뛰어나며, 평면은 전 가구 수요자 선호도가 높은 4베이로 설계됐다. 고품격 커뮤니티 시설 ‘클럽 자이안’도 판교밸리자이에 들어선다. 또 삶의 질을 높이는 첨단 시스템도 도입된다. 밖에서도 스마트폰 앱으로 전등, 난방, 가스 등을 제어 할 수 있는 자이앱 솔루션과 자이 스마트홈 시스템이 적용되며, GS건설이 자체 개발한 공기청정 시스템 시스클라인(거실, 안방)도 무상 제공된다.

GS건설은 판교밸리자이 아파트 분양에 이어 함께 조성되는 오피스텔 59~84㎡ 총 282실을 분양할 예정이다. 블록 별로는 C-1블록(1단지) ▲59㎡A 55실 ▲59㎡B 26실 ▲84㎡A 13실 ▲84㎡C 14실, C-2블록(2단지) ▲59㎡A 50실 ▲59㎡B 24실 ▲84㎡A 26실 ▲84㎡B 12실, C-3블록(3단지) ▲84㎡A 49실 ▲84㎡B 13실 등으로 구성된다.

판교밸리자이 오피스텔은 아파트를 대체할 수 있는 맞통풍이 가능한 주방창과 함께 3~4베이 위주의 설계를 적용해 거주 만족도를 높였다. 시스클라인과 에어컨도 전 실 무상 제공된다. 타 아파트나 오피스텔에서 유상으로만 접할 수 있던 옵션들을 무상 제공해 입주자들의 편의성과 품격을 높일 예정이다. 또 C-3블록(3단지)에 들어서는 주거형 오피스텔 62실은 100실 미만으로 구성돼 전매도 가능하다.

GS건설 분양 관계자는 “판교밸리자이는 강남과 판교를 잇는 고등지구 마지막 민간분양 아파트로 고등지구 내 최고 입지에 들어서는 만큼 향후 미래가치가 높다”며 “수요자들의 많은 관심이 예상되는 만큼 우수한 상품을 선보이도록 준비하겠다”라고 말했다.

판교밸리자이 견본주택은 성남시 분당구 구미동 152에 위치해 있으며, 입주는 2023년 2월 예정이다.

