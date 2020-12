스키장은 폐쇄했는데 곤돌라는 운영? 길게 늘어선 줄, 거리두기는 어디에

[아시아경제 나한아 기자] 정부가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 겨울 스포츠 시설 운영 전면 중단을 발표하면서 스키장이 폐쇄된 반면, 인근 곤돌라는 계속 운영되고 있다.

26일 현재 전북 무주덕유산리조트는 해발 1천520m 덕유산 설천봉까지 곤돌라 80여 대를 운행하고 있다.

이 곤돌라는 오전 9시부터 오후 4시 30분까지 운행되며 곤돌라 1대당 최대 4명까지 탑승할 수 있다. 주말과 공휴일에는 사전 예약제로 운영되는데, 30분당 최대 300명까지 예약을 받고 있다.

전날 크리스마스에는 인터넷과 사회관계망서비스(SNS) 등에 '설천봉 실시간 웹캠'이라는 제목과 함께 많은 인원이 곤돌라 탑승을 위해 줄을 서 있는 모습의 사진이 올라왔다.

이를 본 누리꾼들은 밀접 접촉 등으로 방역 대책의 효과가 떨어지는 것 아니냐며 우려의 목소리를 내고 있다.

인터넷 카페 회원들은 "감염 확산을 막기 위해 스키장을 폐쇄했는데 곤돌라는 운영한다면 폐쇄 효과가 사라지지 않느냐" 등의 비판 댓글을 달았다.

무주리조트 관계자는 "정부가 곤돌라에 대해 별도의 지침을 내리지 않은 만큼 방역 수칙을 준수하며 곤돌라를 운영 중이다"라고 설명했다.

이어 인터넷에 올라온 사진에 대해 "곤돌라 운영 마감 시간이라서 사람들이 몰렸던 것 같다"라며 "곤돌라 1대당 8명이던 정원을 4명 이하로 조정하고, 예약 가능 인원도 500명에서 300명으로 축소해 운영하고 있다"라고 말했다.

그러면서 "탑승 전 발열 체크를 하고 있다"라며 "사람들이 몰리는 시간대에 거리두기가 잘 지켜지도록 더욱 신경 쓰겠다"라고 덧붙였다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr