[아시아경제 박형수 기자] 유시민 노무현재단 이사장이 "강력하고도 혁신적이고 상상할 수 없는 부동산 정책이 나왔으면 좋겠다"고 말했다.

유시민 이사장은 25일 유튜브 방송 '알릴레오 시즌 3'에서 새해 소망을 묻자 "더는 땅을 사고팔면서 부자가 된다는 생각조차 할 수 없는 세상이 되었으면 좋겠다"고 밝혔다.

이날 '알릴레오 시즌 3'는 헨리 조지의 책 '진보와 빈곤'을 주제로 진행했다. 헨리 조지는 19세기 토지보유세를 주장한 미국의 경제학자다. 유 이사장은 "부동산을 투기의 수단으로 이용해 엄청난 부동산값 폭등이 일어나려 해서 정부가 규제할 때 주류 언론에서는 정부를 공격하는 수단으로 헨리 조지를 소환한다"고 말했다.

이어 "우리나라도 부동산값이 엄청나게 올랐지만, 미국, 영국, 독일 다 난리"라고 했다.

