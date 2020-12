연말 늘어난 배송 물량에 … 40대 택배기사 또 뇌출혈

[아시아경제 조인경 기자] 연말 배송 업무를 하던 택배 기사가 뇌출혈로 쓰러지는 일이 또 발생했다.

25일 택배노동자과로사대책위원회(대책위) 등에 따르면 한진택배 소속 김모(40) 씨가 지난 22일 오후 서울 동작구의 한 시장에서 배송품을 나르던 중 뇌출혈로 쓰러져 병원으로 옮겨졌다. 김씨는 2차례 수술을 받았지만 아직 의식이 없는 상태다.

연말을 맞아 배송물량이 늘면서 김씨가 배송해야 하는 물량은 하루 약 300개에 달했던 것으로 전해졌다.

앞서 지난 14일에도 서울 강동구의 한 아파트에서 같은 회사 소속 50대 택배노동자가 뇌출혈로 쓰러져 병원으로 옮겨졌다.

대책위는 "회의를 통해 후속 대응 방안을 논의할 것"이라고 말했다.

