최민수 아들 최유성, 자진입대 사흘만에 퇴소…"공황장애 재발"

"공황장애 치료 후 재입대 할 것"

[아시아경제 나한아 기자] 배우 최민수의 아들 최유성(24) 씨가 공황장애로 인해 신병훈련소에서 퇴소했다.

최 씨는 지난 21일 1사단 전진 신병교육대에 입소했으나 지난 24일 퇴소했다.

최 씨는 오래전부터 공황장애를 겪고 있었지만, 입대 후 병이 알려지기를 원치 않아 훈련소 입소 한 달 전부터 약을 끊고 적응기를 가진 후 입대했다.

하지만 훈련소에서 증세가 재발해 부대와 논의 끝에 귀가 조치를 하기로 했다.

최 씨는 공황장애를 완전히 치료한 후 다시 입대할 예정이다.

한편 최 씨는 아버지는 한국, 어머니 강주은 씨는 캐나다 국적으로 복수 국적을 가졌기 때문에 군 복무 의무가 없지만 자진해서 입대를 선택해 대중의 큰 응원을 받았다.

그는 지난 14일 SBS플러스 예능 '밥은 먹고 다니냐-강호동의 밥심'에 어머니와 출연해 "한국말을 잘 못 하지만 나는 한국인"이라고 말한 바 있다.

