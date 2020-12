원희룡 “文대통령, 국민에 사과하고…‘국정농단’ 추미애 해임해야”

“비겁한 대통령 더 이상 보고 싶지 않아”

[아시아경제 임춘한 기자] 원희룡 제주도지사는 25일 법원이 윤석열 검찰총장이 추미애 법무부 장관을 상대로 낸 징계처분 효력 집행정지 신청을 인용한 것에 대해 “문재인 대통령은 국민 앞에 사과해야 한다"며 "국정농단의 책임자인 추 장관과 이용구 차관을 당장 해임해야한다”고 밝혔다.

원 지사는 이날 페이스북에서 “마음의 빚은 비리와 범죄와 국정농단을 저지르는 측근들이 아니라 국민들에게 느껴야 한다”며 “더 이상 비겁한 대통령을 보고 싶지 않다”며 이같이 말했다.

원 지사는 “감찰위원회, 법무 차관, 법원에 의해 차례로 징계가 거부될 때 징계의 법적 정당성은 이미 사라졌다. 징계의 절차도 이유도 모두 엉터리였다”며 “윤 총장 징계의 부당성과 조국 장관 가족에 대한 수사의 정당성은 법원에 의해 입증됐다. 문재인 정권의 검찰개혁은 도적적으로도 법적으로도 완벽하게 파탄났다”고 지적했다.

원 지사는 “권력이 측근의 비리를 덮고 퇴임 후 안위에만 신경쓰며 엉터리 검찰 개혁에 몰두하는 동안 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역과 백신 확보에 모두 실패하고 있는 것은 전혀 놀랍지 않다”고 덧붙였다.

원 지사는 “사법부가 민주주의의 최후의 보루가 된 사회는 위험한 사회다. 검찰총장조차 법원에게 마지막 도움을 구해야하는 사회에서 개인의 헌법적 권리는 이미 심각하게 훼손되고 있을 것이기 때문”이라며 “이제는 국민이 사법부를 지켜야할 시간이다. 헌법가치를 짓밟고 민주주의를 유린한 세력은 다음 국정농단의 타깃을 사법부로 삼고 광기의 저주를 퍼부을 것”이라고 말했다.

