상주시, '환경관리업무' 경북도 평가 '최우수' … '경북환경상'까지 받아

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 상주시는 '경북환경상'과 함께 경북도의 '2020 배출업소 환경관리 실태평가'에서 최우수상을 수상했다고 25일 밝혔다.

경북도는 도내 23개 시·군에 대해 배출업소 환경관리, 배출부과금 징수율, 환경신문고 응대 실태, 환경관리 수범사례 등 6개 분야 총 12개의 세부지표에 걸쳐 환경관리업무를 종합 평가했다.

상주시는 배출업소 환경관리를 위해 배출업소 점검방법을 기존 신고된 대기오염물질이 의심되는 대기오염물질을 추가해 측정하는 등 한발 앞선 점검을 통해 대기오염 방지시설의 시설개선을 이끌어냈다는 평가를 받았다.

특히 아스콘제조업체을 대상으로 대기오염물질 발생량이 높은 B-C유 대신 LPG를 연료유로 사용토록 꾸준히 행정지도함으로써 대기질 개선에 기여한 공로를 높이 인정받았다.

강영석 상주시장은 "복잡하고 다양해지는 환경문제에 적극적으로 대처하고 환경보전 시책을 지속적으로 발굴해 추진하는 등 쾌적하고 깨끗한 환경도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

