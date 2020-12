[속보]법원 “尹 국감 발언, 정치적 중립에 관한 부적절한 언행 단정 어려워”

속보[아시아경제 최석진 기자] '정직 2개월' 징계 처분의 효력을 정지해달라는 윤석열 검찰총장의 집행정지 신청을 인용한 법원이 지난 10월 국정감사장에서 나온 윤 총장의 발언에 대해 "정치적 중립에 관한 부적절한 언행으로 단정하기 어렵다"고 판단했다.

또 재판부는 징계위원회가 해당 발언을 윤 총장의 비위사실로 인정하는 근거로 든 '정치적 중립성을 의심케 함', '신청인의 정치활동 가능성이 논의되는 것 자체가 주요사건 수사의 정치적 이용 가능성을 배제할 수 없음' 등 결론에 대해 "추측에 불과하다"고 지적했다.

24일 오후 서울행정법원 행정12부(부장판사 홍순욱)는 윤 총장에 대한 '정직 2개월' 징계 처분에 대해 집행정지 결정을 내리면서 "신청인의 10월 22일자 발언이 정치적 중립을 의심받을 만한 언행인지에 관하여 살핀다"며 "‘우리 사회와 국민들을 위한 봉사’는 정치를 통한 봉사, 국민들을 위한 무료변호, 일반 변호사로 활동하며 국민의 개별적인 이익대리, 다른 공직 수행을 통한 봉사, 일반 자원봉사 등 여러 의미로 해석될 수 있고, 그 발언의 진위는 신청인의 퇴임 후 행보에 따라 밝혀질 것이어서, 이 발언을 정치적 중립에 관한 부적절한 언행으로 단정하기 어렵다"고 밝혔다.

이어 "신청인의 발언을 다수 언론 및 국민이 정치활동에 대한 의사표시로 인식하는데 신청인에게 고의·과실이 있음을 뒷받침할 소명자료가 없고, 올해 6월경부터 신청인을 차기 대선주자 유력후보로 삼아 진행된 여론조사에 대해 신청인에게 책임이 있다고도 보기 어렵다"고 밝혔다.

재판부는 "그리고 징계위원회가 이 비위사실을 인정하는 근거로 든 ‘정치적 중립성을 의심케 함’, ‘신청인의 정치활동 가능성이 논의되는 것 자체가 주요 사건 수사의 정치적 이용 가능성을 배제할 수 없음’ 등은 추측에 불과하여 비위사실을 인정하는 근거로 적절하지 않다"고 지적했다.

마지막으로 재판부는 "결국 피신청인의 주장 및 그에 관한 소명자료만으로는 이 부분 징계사유는 인정되지 않고, 신청인의 10월 22일자 발언의 의도, 경위, 내용에 관하여 본안재판에서 추가 심리가 필요하다고 판단된다"고 결론 내렸다.

