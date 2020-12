[속보]법원 “재판부 분석 문건, 추미애 장관 주장 사실 인정하기 부족”

속보[아시아경제 최석진 기자] '정직 2개월' 징계 처분의 효력을 정지해달라는 윤석열 검찰총장의 집행정지 신청을 인용한 법원이 '재판부 분석 문건'을 '법관 사찰 문건'이라고 주장한 추미애 법무부 장관의 주장을 인정하기 어렵다는 결론을 내렸다.

서울행정법원 행정12부(부장판사 홍순욱)는 이날 저녁 윤 총장에 대한 '정직 2개월' 징계 처분에 대해 집행정지 결정을 내리면서 윤 총장의 징계 사유가 됐던 '재판부 분석 문건'과 관련 “해당 문건이 악용될 위험성이 있다는 측면에서 매우 부적절하고 차후 이와 같은 종류의 문건이 작성되어서는 안 된다고 판단된다”고 전제했다.

하지만 재판부는 “피신청인(추미애 장관)은 이 사건 재판부 분석 문건이 재판부에게 불리한 여론구조를 형성하여 재판부를 공격, 비방하거나 조롱하여 우스갯거리로 만들 목적으로 작성되었고 실제로 그러한 목적으로 기자 등에게 배포된 것으로 보인다고 주장하나, 피신청인이 현재까지 제출한 소명자료만으로는 위 주장사실을 인정하기에 부족하여 추가로 심리할 필요가 있다”고 밝혔다.

