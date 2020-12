[종합] "부당 양형", "사법개혁 시급"…'정경심 판결' 비판 쏟아낸 與

김종민 "의심 정황만으로 유죄 판결"

이수진 "징역 1년이면 충분한 사항…사법부 위기"

조국 전 장관 "정 교수 판결 충격, 즉각 항소할 것"

[아시아경제 임주형 기자] 자녀 입시비리, 사모펀드 투자 의혹 등 혐의를 받는 정경심 동양대 교수가 1심에서 징역 4년을 선고받은 가운데, 이를 두고 여권에서 반발의 목소리가 나오고 있다. 일부 의원들은 "나쁜 판례", "사법개혁" 등 강한 어조로 재판부를 향해 비판을 쏟아내기도 했다.

김종민 더불어민주당 최고위원은 24일 한 라디오 방송에 출연해 정 교수 1심 재판과 관련, "의심의 정황으로 유죄 판결이 내려졌다"고 지적했다.

이어 "검찰에 대한 사법 통제가 제대로 이뤄지지 않았다"며 "검찰 주장에 손을 들어준 1심 판결이 항소심이나 최종심에서 유지되기 어려울 것"이라고 전망했다.

민주당 싱크탱크 '민주연구원' 원장인 홍익표 의원은 이날 KBS라디오와 인터뷰에서 "사실관계에 대한 재판부의 선입견이나, 예단, 편견이 상당히 작용한 매우 나쁜 판례"라며 "공판중심주의를 정면으로 거스른 잘못된 판단이다"라고 비판을 쏟아냈다.

과거 판례와 비교했을 때 형이 지나치게 무겁다는 지적이 제기되기도 했다.

부장판사 출신인 이수진 민주당 의원은 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "'표창장 위조' 등이 유죄로 인정되더라도 징역 1년이면 충분한 사안으로 보인다. 부당한 양형"이라고 주장했다.

이어 "같은 판사는 지난 2008년 졸업증명서를 위조해 학원강사로 취업한 모 씨에게 징역 4월에 집행유예 2년을 선고한 적이 있다"고 꼬집었다.

이 의원은 "사법부에 다시 위기가 오고 있다"며 "항소심에서는 정상적이고 상식적인 판결이 나오기를 기대한다"고 강조했다.

여권 일각에서는 검찰개혁을 잇는 이른바 '사법개혁'의 필요성을 촉구하는 목소리가 나오기도 했다. 김진애 열린민주당 의원은 이날 페이스북에서 정 교수 1심 판결을 내린 임정엽 판사의 실명을 거론하며 "임정엽 판사의 편향성에 우려가 많았다"고 지적했다.

그러면서 "검찰개혁 뿐 아니라 언론, 사법개혁이 시급하다"며 "판사 탄핵이 필요한 시간"이라고 주장했다.

앞서 자녀 입시비리, 사모펀드 투자 의혹 등 총 15개 혐의로 기소된 정 교수는 전날(23일) 1심에서 징역 4년에 벌금 5억원을 선고받고 법정 구속됐다. 재판부는 정 교수에 대해 1억4000만원의 추징금도 부과했다.

재판부는 "단국대의과학연구소 체험활동 등 모든 확인서가 허위"라며 "피고인은 자기소개서와 표창장을 의학전문대학원 등에 제출하는 데 적극 가담했고 입시비리 관련 공소사실은 모두 유죄"라고 정 교수의 입시비리 관련 혐의를 모두 인정했다.

사모펀드 투자 의혹, 증거인멸 등에 대해서는 일부 혐의를 무죄로 판단했다.

한편 정 교수의 남편인 조국 전 법무부 장관은 이날 재판 결과에 대한 자신의 심경을 밝히면서 2심 항소를 예고했다.

그는 이날 자신의 트위터에 쓴 글에서 "정경심 교수 1심 판결 결과, 너무도 큰 충격이다"라며 "검찰수사의 출발이 된 사모펀드 관련 횡령 혐의가 무죄로 나온 것만 다행이다"라고 밝혔다.

그러면서 "제가 법무부장관에 지명되면서 이런 시련은 어쩌면 피할 수 없는 운명이 되었나 보다. 더 가시밭길을 걸어야 할 모양"이라며 "즉각 항소해서 다투겠다"고 강조했다.

