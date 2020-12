"오히려 여성 배려한 것"…변창흠 '화장' 발언 옹호한 김진애

김진애 "성인지 감수성 프레임 씌우는 것 적절치 않아"

[아시아경제 임주형 기자] 김진애 열린민주당 의원은 변창흠 국토교통부 장관 후보자가 '여성은 화장해야 해서 낯선 사람과 아침을 먹는 게 조심스럽다'는 취지로 언급한 것과 관련, "오히려 여성을 배려한 것"이라고 옹호하고 나섰다.

김 의원은 24일 변 후보자 청문보고서 채택을 위한 국회 국토교통위원회 전체회의에서 "(변 후보자의 발언은) 성인지 감수성과는 상관이 없다. 오히려 여성을 배려한 것"이라며 이같이 말했다.

앞서 변 후보자는 전날(23일) 열린 인사청문회에서 임대주택 내 이른바 '공유식당'의 필요성을 강조하며 "여성의 경우 화장이라든지, 이런 것들 때문에 아침을 같이 먹는 게 아주 조심스럽다"고 언급한 바 있다.

그러나 변 후보자의 해당 발언을 두고 일각에서는 비판이 불거져 나왔다. 여성에 대한 편견을 강화하는 발언이라는 지적이다. 진선미 국토위원장은 이날 변 후보자를 향해 "여성에 대한 편견이라는 우려가 있다. 정확한 의사 취지를 설명하시고 부분 유감 표명해 달라"고 했다.

그러자 변 후보자는 "제가 말씀드린 취지는 임대주택 설계하거나 건축할 때 이용수요를 잘 판단해야 한다는 취지로 한 것"이라며 "듣는 분들 입장에서는 오해를 가져올 수 있는데, 취지는 그런 게 아니다"라고 해명했다.

이를 두고 김 의원은 24일 변 후보자의 발언에 문제가 없다는 취지로 옹호하고 나섰다.

그는 "가령 예컨대 저는 아무렇지도 않게 화장을 하지 않고 아침에 나가지만, 저희 노모는 80대가 되셨어도 아침에 단장을 하시고 옷을 갈아입지 않으면 나가시는 것을 꺼려하셨다"며 "라이프 스타일이 굉장히 다르다"고 했다.

변 후보자를 향해 "정확한 의사 취지를 설명해달라"고 요구했던 진 위원장에 대해서도 비판했다. 김 의원은 "(진 위원장 질문은) 변 후보자에게 프레임을 씌우는 것이다. 적절치 않다"며 "위원장의 성인지 감수성에 대한 이해나, 평소 성인지 감수성을 중요하게 생각하는 사람인데 그건 아니라고 생각한다. 유감을 표한다"고 지적했다.

이에 대해 진 위원장은 "후보자가 다른 해명을 하는 과정에서 오해와 우려가 있어서 그 부분을 지적해 실수를 해명할 기회를 드린 것"이라고 응수했다.

그러면서 "(위원장은) 일상에서 본인이 의식하는 순간에 어떤 발언을 할 수 있고, 오해의 여지가 있을 때 그걸 바로잡는 것이다"라며 "성인지 감수성이 부족한 것처럼 공격하는 것은 동의하기 어렵다"고 반박했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr