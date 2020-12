김경도 와룡식품 대표, 국가 산업발전에 기여한 공로로 중소벤처기업부장관 표창 수상

(주)와룡식품(대표이사 김경도)은 ‘2020년 벤처창업진흥유공 포상’에서 중소벤처기업부 장관 표창을 수상했다고 24일 밝혔다.

중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 지난 15일 대한민국 벤처창업 생태계 발전에 공헌한 개인과 단체에 대한 포상 시상식을 개최했다.

중기부 박영선 장관은 “2020년은 코로나로 인한 경기침체 등으로 위기가 많은 한 해였지만 벤처기업은 작년 6월부터 1년 사이 2만7,000여명의 일자리를 늘렸으며, 올해 상반기에도 1만개 이상의 고용을 창출, 올해 3분기에는 창업기업이 34만 3,000개로 지난해 같은 분기에 비해 13.3% 증가를 하는 등 우리 벤처ㆍ창업기업은 우리 경제의 버팀목이다”고 언급하며, “대한민국 경제가 어려움에 직면할 때마다 혁신적인 기술과 아이디어로 산업현장의 최전방에서 열정을 다해 주셨듯이 다시 한번 위기 속에서 우리 경제의 재도약을 이끄는 주역이 되어주시기를 바란다”라고 당부했다.

이번 포상은 혁신성장의 주역인 우수 벤처기업을 격려하기 위한 정부포상으로 올해로 22회째를 맞았으며 벤처ㆍ투자ㆍ창업 활성화, 산업발전 등 경제성장 및 일자리 창출에 기여한 공로가 있는 개인 및 단체를 포상하고 관계자 교류를 위해 마련된 행사다.

(주)와룡식품은 ▲효율적 가열처리 기술로 직화방식임에도 그을음이 발생하지 않으며, 본래의 열원과 복사열원을 활용하여 열원 에너지 효율성을 높임 ▲지적재산권 활용에 따른 참나무장작불에 직화구이 방식의 초벌구이한 막창 제품을 국내 최초로 개발런칭 ▲냉동육의 효율적 가공기술로 냉동육가공품의 문제를 기술적으로 개선함 등으로 제품화에 성공하여 수준 높은 제품을 선보이며 핵심기술을 인정받는 등 공로를 인정받아 벤처기업인 부문에서 중소벤처기업부 장관 표창을 수상했다.

(주)와룡식품은 막창가공 및 축산물가공을 전문으로 하는 제조업체로 소비자들에게는 ‘와룡막창’의 제조사로 익히 알려져 있으며, 매년 꾸준한 성장세를 이어나가며 기술혁신ㆍ경영성과ㆍ나눔경영으로 대구막창 시장의 성장을 주도하는 등 국가산업 발전에 기여한 공로를 인정받은 셈이다.

이날 (주)와룡식품의 김경도 대표는 “대구지역의 10味음식인 막창을 가공ㆍ처리 함에 있어서 단순한 가공품이 아닌 맛있는 작품으로 맛있는 즐거움을 제공하겠다는 우리의 목표와 우리 임직원들의 프로정신이 결실을 맺었다고 생각한다.”며 “앞으로도 대구막창의 명품화와 축산물가공산업의 발전에 기여하는 일원이 되도록 노력하겠다.”고 밝혔다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr