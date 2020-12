㈜비앤비코리아-셀몽드 공동개발 '슈퍼글로우 레드 프로폴리스 스프레이크림' 27일 현대홈쇼핑 런칭

㈜아이린앤코의 프리미엄 안티에이징 브랜드 '셀몽드(Cell:Monde)’가 신제품 '슈퍼글로우 레드 프로폴리스 스프레이 크림'을 오는 12월 27일(일) 오후 11시 50분 현대홈쇼핑을 통해 첫 런칭한다. 이번 방송에서는 신제품인 스프레이 크림과 셀몽드의 스테디 셀러 제품인 '핵산 안티에이징 크림'과 함께 2종 구성으로 판매된다.

금번 새롭게 선보이는 '슈퍼글로우 레드 프로폴리스 스프레이 크림'은 생기 없고 메마른 피부에 광택과 건강한 탄력을 부여하는 안개분사 스프레이 타입의 크림이다. 일반 크림과 달리 스프레이 형태로 개발하여 언제 어디서나 손쉽게 수분감 및 영양감을 부여할 수 있으며, 3중 픽싱 기능을 더해 마스크 묻어남을 최소화했다는 것이 업체 측 설명이다.

또한 3세대 프로폴리스라 알려진 프리미엄 '레드프로폴리스'를 74% 함유하여 항산화 에너지를 전달해주며, 그 외에도 셀몽드의 핵심성분인 연어이리 DNA 및 맥주효모 RNA성분을 담아 마스크로 인한 건조함을 해결하는데에도 도움을 줄 수 있다.

㈜비앤비코리아 관계자는 "일반적으로 보습감이 높은 제형은 픽싱 기능이 떨어질 수밖에 없는데 화장품 ODM&OEM 기업 ㈜비앤비코리아의 연구개발 기술력을 담아 ‘보습감’과 ‘픽싱기능’을 잡은 제품을 탄생할 수 있었다”며 “향후에도 양사의 협력을 통해 품질과 효능을 모두 잡은 차별화된 제품을 선보이겠다"고 밝혔다.

한편, 금번 제품은 방송 전인 현재 현대홈쇼핑 사이트에서 미리 주문으로 구매가 가능하며 런칭 기념 다양한 혜택도 제공된다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr