"연애, 취업 다 힘들어요"...2030이 비대면 사주ㆍ운세 스마트폰 앱 서비스

코로나19 장기화 속에서 최근 ‘코로나 블루’라는 신조어가 탄생했다. 코로나19와 우울함을 뜻하는 블루(Blue)의 합성어로 코로나로 인해 우울감이나 무기력증을 느끼는 일종의 우울증을 뜻한다. 침체된 사회적 분위기 속에서 취업난, 실직, 고립감 등 경제적ㆍ정신적 어려움에 직면한 이들이 많았음을 시사한다.

올 한 해는 코로나로 지치고 힘들었지만 다가올 2021년은 다르지 않을까. 미래에 대한 불안감을 일부분이라도 해소하고 싶은 마음이 사주 및 운세 서비스의 수요로 이어지고 있다. 특히 전화 사주나 온라인 사주 같은 비대면 서비스가 MZ세대 사이에서 큰 인기를 끌고 있는 것으로 나타났다.

스마트폰 앱으로 실시간 사주ㆍ운세 상담 서비스를 제공하는 업체 ‘명운세’는 코로나19 유행 이후 가입 회원과 상담 고객이 큰폭으로 증가했다고 밝혔다. 명운세 앱은 올 7월 누적 회원수 2만 명을 돌파했다. 코로나19 유행 이전과 비교했을 때 2배 이상 증가한 수치다. 회원 연령대는 20대~30대의 비중이 28%로 가장 많았고, 여성(64%)이 남성(36%)의 2배에 달했다.

앱 이용객들은 명운세 등 언택트 운세 서비스를 이용하는 이유로 ‘편리함’을 꼽았다. 따로 시간을 내 철학관을 방문하거나 기다리지 않아도 집에서 편하게 상담받을 수 있기 때문이다. 특히 명운세와 같이 유료 서비스를 제공하는 업체의 경우 까다롭게 엄선된 전문가와 1:1 상담이 가능하다는 것도 장점으로 꼽혔다.

또한 심리적 위안과 안정감을 얻을 수 있다는 점도 비대면 상담이 늘어나는 요인으로 분석된다. 앱 운세 서비스의 경우 얼굴을 직접적으로 마주하지 않기 때문에 진솔하게 마음을 드러낼 수 있다. 고민을 털어놓고, 현재 상황을 공유하는 것 자체만으로 마음이 치유되는 심리적 방역 효과를 누릴 수 있다고 전문가들은 설명했다.

명운세 관계자는 “최근 코로나19로 위축된 경제가 취업준비 중인 20ㆍ30세대에게 더 큰 정신적 압박감과 스트레스를 주는 듯하다”며 “심리 상담에서 자신의 고민을 털어놓는 것을 치유의 시작이라고 하는 만큼 새해를 맞아 취업운과 이직운, 연애운, 신년운세 등 비대면 운세 상담 서비스 수요가 지속적으로 늘어날 것으로 전망된다”고 말했다.

한편 최근 유튜브 채널 '타코사마(Tacosama)'에는 커플 유튜버가 비대면 운세 서비스 앱을 이용하는 영상이 업로드돼 화제가 됐다. 이들은 각자 한국, 일본에 사는 국제 커플로 코로나19로 만나지 못하는 상황에서 명운세 앱을 통해 궁합을 본 것으로 알려졌다. 이를 본 일부 네티즌들은 '집에서 사주를 볼 수 있다는 것이 신기하다', '재밌다', '비대면 서비스라 좋다' 등 긍정적인 댓글을 남겼다.

