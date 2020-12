크리에이팁, 캠페인 아시아 퍼시픽이 선정한 ‘올해의 소셜 미디어 에이전시’

글로벌 마케팅 그룹 크리에이팁이 세계적인 커뮤니케이션 전문지 ‘캠페인 아시아 퍼시픽(Campaign Asia-Pacific)’이 선정하는 ‘2020 올해의 소셜 미디어 에이전시(Social Media Agency of the Year)’ 일본/한국 경쟁부문 은상 수상자로 선정됐다.

‘캠페인 아시아 퍼시픽’이 주최하는 ‘올해의 에이전시 어워드(Agency of the Year Awards)’는 광고, 마케팅, 브랜드 커뮤니케이션 분야에서 권위 있는 시상식으로 올해 27회를 맞이했다. 매해 뛰어난 퍼포먼스, 탁월한 리더쉽을 보이며 광고ㆍ마케팅 업계 발전에 기여한 기업과 인물을 선정한다.

크리에이팁은 브랜드가 가진 스토리를 발견해내고 밀도 높은 콘텐츠로 구성해 브랜드와 소비자 간의 커뮤니케이션을 시도하고 구매 전환까지 이끌어낸 사례를 높게 평가 받으며 ‘올해의 소셜 미디어 에이전시’ 은상을 수상했다.

특히 실질적인 유입, 전환으로 이어지는 광고 크리에이티브 기획력과 데이터 분석을 바탕으로 한 퍼포먼스 광고 전략 수립, 실행 능력을 인정받았다. 해당 부문에서 수상한 유일한 한국기업인 점에서도 의미가 크다.

크리에이팁 공득일 대표는 “크리에이팁은 진정성 있는 콘텐츠로 이야기하고 민첩하고 유연한 데이터 관리로 효율성을 찾아나간다. 이를 위해 끊임없이 노력하는 점을 인정받아 기쁘다”며 “앞으로도 기업의 마케팅과 광고 캠페인 성과를 극대화하는데 기여할 것”이라고 전했다.

크리에이팁은 2008년부터 시작해 올해로 13년 차를 맞은 디지털 마케팅 그룹으로 업계에서는 탄탄한 마케팅 전략과 빠른 실행력으로 손꼽힌다. 국내외 유수한 대기업, 유니콘 스타트업과 협력하며 아시아 지역 디지털 마케팅 풀 서비스를 제공하고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr