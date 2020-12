행복한 삶을 이끄는 새로운소비 언텍트 코어소비에 웃는 뉴스킨코리아(주)

코로나19 예방으로 마스크를 사용하는데 마스크생활로 불편함을 호소하는 여성들의 고민은 바로 피부트러블이다.

피지와 땀, 노폐물 분비가 심해져 피부트러블을 호소 하는 사람들이 늘고 있는데 이런 상황에서 코어소비가 집중되고 있다. 코어소비는 몸에서 가장 기준이되는 부분이 코어인 만큼 기초에 집중되어 있는 소비를 일컫는 말로 코어+소비의 합성어이다.

또한 펜데믹현상은 소비의 트렌드를 바꾸었다. 비대면을 일컫는 언텍트와 코어소비로 인해 전 세계 1위 홈 뷰티 디바이스 시스템 브랜드라는 평가를 받고있는 뉴스킨을 웃게 하고 있다.

홈코노미시장에서 이미 경쟁력을 갖추고 있는 브랜드 중 하나로 컨실러, 파운데이션, 립틴트 같은 색조화장품은 지난해 대비 10~20% 정도 매출이 감소한 반면 수분크림, 아이크림등 기초화장품에 대한 매출은 13~24% 증가하였다.

언텍트와 코어소비는 기초화장품을 주력으로 네트워크 시장에서 인지도가 높은 뉴스킨코리아(주)를 더욱 성장시키는 계기가 되었다.

지난해 기준 매출순위 3위를 달성한 뉴스킨코리아(주) 팀엘리트 홍순영대표는 IT를 통한 네트워크 소셜 마케팅이 불특정 다수와 소통할 수 있는 연결망이 전세계적으로 잘 구축되어 있고, 유튜브, 인스타그램과 같은 마케팅 플렛폼들의 시대적으로 빠르게 변화하는 젊은 층들과 연결해주는 모바일 기반 마케팅들에 더 뜨겁게 반응 하기 때문이라고 말했다.

이는 기업에 이기심이 아닌 초우량 기업으로 입증된 뉴스킨도 네트워크마케팅 시장에 성공과 실패의 양면성 양날의 칼에 놓여 쉽게 돈 버는 사행심에 수단이 아닌 비지니스를 통해서 가장 올바른 방법으로 지속해왔던 것이 성장에 가장 중요한 원동력이 된것이고, 세계적으로 유명한 아마존과 SK가 협업으로 한국 커머스시장 진입이 확정 되면서 많은 언텍트 시장에 더 큰 변화가 올 것 이라고 예측할 수 있다고 덧 붙였다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr