연말, 외국인과 기관이 매매비중 확대한 종목 총정리

AI투자비서 라씨로는 매일 장마감 후 외국인과 기관의 보유 비중이 확대된 종목을 분석해서 제공한다.

[기관 매매비중 상위 종목] (더보기▶)

[오늘 기관 매매비중 상위 종목] (확인하기▶)

상장주식수 대비 외국인이나 기관 순매매의 비중이 높은 경우, 이후 주가 변동에 영향을 줄 수 있기 때문에 많은 투자자들이 관련 종목에 주의를 기울인다.

AI라씨로가 분석한 결과, 12월23일 기관은 삼화콘덴서(001820)를 총 주식의 1.2%인 12만4746주 순매수했고, NEW(160550)을 총 주식의 1.2%인 34만6633주 순매수 한 것으로 나타났다. 외국인은 한익스프레스(014130)를 총 주식의 1.6%인 19만629주 순매수했고, 맥스로텍(141070)을 총 주식의 2.0%인 71만6698주 순매수 한 것으로 나타났다.

[외국인/기관 매매비중 상위 종목] (실시간 알림받기▶)

이와 관련한 오늘 분석 정보는 18시 40분 업데이트 되어 기관과 외국인의 매매비중 상위 종목을 확인할 수 있다. 라씨로웹 또는 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 18시 40분,해당 정보가 나왔을 때 로그인 없이 바로 확인이 가능하며, 앱 설치 시에는 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,800 전일대비 3,900 등락률 +5.28% 거래량 32,502,870 전일가 73,900 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, 사상 첫 '2800선' 돌파 마감삼성-현대차의 합작! 전기차 배터리분야 최강 주도 株!이제 시작입니다! 전기차! 독점공급! 강하게 터지는 주도 株! close , 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 157,000 전일대비 10,000 등락률 -5.99% 거래량 1,855,893 전일가 167,000 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 대웅제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -6.59%차익실현 매물 우르르…제약주 곤두박질대웅제약 "호이스타정, 코로나19 치료효과 확인" close , 명신산업 명신산업 009900 | 코스피 증권정보 현재가 41,100 전일대비 4,600 등락률 -10.07% 거래량 9,516,868 전일가 45,700 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 명신산업, 주가 4만 150원.. 전일대비 -12.14%[주요 매매주체 동향] 노인복지 및 MLCC(적층세라믹콘덴서) 테마 관련주에 연기금 매수세↑ 명신산업, 주가 5만 1100원.. 전일대비 -1.35% close , 동신건설 동신건설 025950 | 코스닥 증권정보 현재가 36,000 전일대비 15,400 등락률 -29.96% 거래량 343,924 전일가 51,400 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정동신건설, 조림사업 테마 상승세에 22.99% ↑동신건설, 조림사업 테마 상승세에 10.88% ↑ close , 현대바이오 현대바이오 048410 | 코스닥 증권정보 현재가 22,100 전일대비 3,250 등락률 -12.82% 거래량 21,212,768 전일가 25,350 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 현대바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 -16.37%국내치료제! 임상 결과발표! 대장 株 뒤집힌다!현대바이오, 주가 3만 2900원.. 전일대비 -8.99% close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.