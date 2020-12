경기도, 접경 지역 5개 시·군 '軍부대 주변' 지원

17개 사업 지원 대상‥ 32억 원 투입, 군사시설로 낙후한 주민 설계

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 접경 지역 5개 시·군에 총 32억 원의 사업비를 투자해 '2021년도 군부대 주변 지역 지원사업'을 한다.

23일 도에 따르면 올해는 파주·김포·포천·동두천·연천 5개 시·군의 총 17개 사업을 지원 대상으로 선정했다. 도비 16억 원, 시·군비 16억 원 등 총 32억 원의 사업비를 들여 군사시설로 낙후한 지역의 주민 안전시설 확충과 편의 증진을 도모한다.

파주에는 ▲적암리 신병교육대 진입도로 확포장 공사 ▲칼사격장~율곡대대 우회로 정비사업 ▲법원2리 청학빌라 배수로 설치 공사 등 6개 사업에 5억 8200만 원, 김포에는 ▲해병대 배수로 정비공사, ▲용강리 군부대 진·출입로 정비공사 등 4개 사업에 2억 9000만 원의 도비를 각각 투입한다.

포천에는 ▲영송리 군 방호벽 철거 ▲평화·안보 공원 조성 2개 사업에 4억 5000만 원 동두천에는 ▲태풍아파트 진·출입로 방음벽 설치 ▲하봉암동에 위치한 부대 인근 도로 정비 2개 사업에 1억 7500만 원의 도비를 투입한다.

연천은 ▲내산리 부대 출입로 개선공사 ▲연천읍 부대 진입로 개선 ▲장탄리 부대 진입로 개선 공사 3개 사업에 1억 300만 원의 도비를 지원받는다.

특히 올해는 군부대 안에 위치한 마을주민의 통행여건 개선과 위병소를 설치하고, 군부대 주변 소음피해를 막기 위한 방음벽을 설치, 주민 불편을 해소하는 사업을 추진한다.

또한 신병교육대에 출입하는 면회객들과 전차와의 충돌 사고를 막기 위한 도로 개선사업과 함께 평화 안보공원을 조성하는 등 장병들과 면회객, 시민 휴식공간을 조성하는 환경정비사업도 추진할 예정이다.

현재 도내에는 600여 곳의 군부대가 있으며, 경기북부 면적의 43%가 군사시설 보호구역으로 묶여 있다.

도는 그간 '국가안보라는 대의를 위해 특별한 희생을 감내해온 군부대 주변 지역 도민을 위해 2017년 '경기도 주둔 군부대 및 접경지역 주민에 대한 지원과 협력에 관한 조례'를 제정하는 등 제도적 근거를 마련, 2018년부터 '군부대 주변지역 지원사업'을 시행해 오고 있다.

